Suzuki Vitara ed S-Cross diventano ibride. Al 1.4 Boosterjet si aggiunge una rete di bordo a 48 Volt

MILANO - La lotta alla CO2 passa dall'elettrificazione. E la gamma Suzuki non è da meno. I modelli Vitara ed S-Cross diventano Hybrid, e dalle parole passano ai fatti grazie al sistema a 48 Volt che ridefinisce le dinamiche ingegneristiche del propulsore 1.4 Boosterjet. Pochi ma buoni gli elementi che definiscono l'elettrificazione made in Suzuki, che si accorda secondo le note della rete di bordo a 48 Volt. Un piccolo pacco batterie agli ioni di litio staziona sotto il sedile del conducente, mentre l’Integrated Starter Generator (ISG) a 48 Volt svolge la funzione di alternatore, motore elettrico e motorino di avviamento. Presenzia poi un convertitore che serve per trasformare la tensione da 48 a 12 Volt, funzionale per alimentare i servizi di bordo. Di fatto non è la prima volta che Suzuki affronta questo tipo di elettrificazione, è il valore di tensione che è cambiato. Infatti un sistema simile è operativo ad esempio su Baleno, ma funziona a 12 Volt.

Questo nuovo apparato ha comportato un aggravio di peso di 45 kg su entrambi i modelli, Vitara e S-Cross. E vanta un quadro prestazionale di 10 kW di potenza e 50 Nm di coppia. Valori che sono di supporto al motore termico Boosterjet di 1.4 litri, che nel complesso eroga 129 cavalli e 235 Nm di coppia motrice. Valori differenti dalla versione Boosterjet esclusivamente endotermica che, con il lancio delle varianti Hybrid, abbandona definitivamente il campo.

La nuova tecnologia Suzuki non ha comportato un cambiamento significativo ai due modelli, rimasti fedeli al consueto. L'unica eccezione la fa Vitara che porta in dote nuovi gruppi ottici anteriori a led, mentre vale per entrambe la presenza del badge identificativo Suzuki Hybrid. L'ibridizzazione ha coinvolto sia le vetture a trazione anteriore sia quelle a trazione integrale, equipaggiate con il sistema AllGrip. Sistema che prevede l'impiego di un giunto centrale viscoso che, nella modalità Lock, consente di “spezzare” nel modo 50:50 la coppia tra i due assi.

Su strada il sostegno del complesso elettrico è praticamente inavvertibile. Mentre nello specifico il suo lavoro diventa funzionale ai bassi regimi, dove consente alle due Suzuki anche di veleggiare. Un plus tecnico che, secondo quanto dichiarato dalla casa giapponese, dovrebbe aver apportato un abbassamento di consumi ed emissioni di circa il 20%. Il listino della Vitara Hybrid parte da 24.200 euro, mentre quello della S-Cross Hybrid da 24.490 euro