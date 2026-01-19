Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva sul mercato italiano. Ha tecnologia range extended, con un 1.5 da 50 kW e 900 km di autonomia

Arriva sul mercato italiano la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid equipaggiata con la tecnologia Range Extended Electric Vehicle del brand denominata REEV. Nello specifico, la vettura procede con trazione elettrica e sfrutta un motore 1.5 a benzina da 50 kW in qualità di generatore oltre ad un accumulatore da 18,8 kWh. L'autonomia, che arriva fino ad 80 km in modalità esclusivamente elettrica, si estende ad un valore complessivo di 900 km con l'apporto del comparto termico. Con una lunghezza di 4,53 metri, una larghezza di circa 1,88 metri ed un'altezza di 1,65 metri, rientra nella categoria dei C-Suv ed offre un abitacolo ampio in virtù del passo di oltre 2,73 metri.

L'infotainment sfrutta un display centrale da 14,6 pollici, mentre l'impianto audio premium diffonde il suono da 12 altoparlanti. La sicurezza, certificata dalle 5 stelle Euro Ncap, è affidata ad una struttura ad alta resistenza, a sette airbag ed a 17 funzioni di ausilio alla guida. Con una gamma composta da 2 versioni, denominate Life e Design, la B10 REEV Hybrid è disponibile in sei colori esterni ed in tre varianti per il rivestimento dell'abitacolo.

La dotazione prevede, già dall'allestimento d'ingresso, tutti gli aiuti alla guida, il display da 14,6 pollici, la navigazione connessa, la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto e la pompa di calore. Gli ordini saranno aperti dal 27 gennaio con un prezzo di listino di 29.900 euro per la versione Life e di 31.400 euro per la variante Design. L'offerta lancio, in caso di permuta o rottamazione, vede il costo scendere a 25.900 euro per la versione Life ed a 27.400 euro per l'allestimento Design.