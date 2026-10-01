Leapmotor, per la C10 arriva il Model Year 2027 con più autonomia e tecnologia

Leapmotor aggiorna per il Model Year 2027 la C10, Suv del segmento D del marchio, con interventi che riguardano architettura elettronica, sistemi di assistenza alla guida, connettività, praticità e motorizzazioni. La nuova C10 adotta infatti la più recente architettura Electronic & Electrical 3.5, che introduce aggiornamenti software e nuove funzioni di assistenza. Tra le novità c'è il sistema Lwap OS 4.0 Plus, associato a uno schermo centrale da 14,6 pollici. La dotazione comprende ora Apple CarPlay e Android Auto wireless e un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale, in grado di gestire anche ricerche online in tempo reale. Il sistema supporta, tra le altre, la lingua italiana e integra ChatGPT per le ricerche di informazioni come notizie e meteo. Sul fronte della sicurezza, il numero complessivo delle funzioni Adas sale a 22 con l'introduzione di cinque nuovi sistemi: cambio automatico di corsia, avviso della partenza del veicolo che precede, avviso e frenata in caso di traffico trasversale anteriore e indicazione della distanza laterale.

Debutta inoltre un sistema 1V5R, con una telecamera anteriore e cinque radar, che amplia il campo di rilevamento degli oggetti nella zona anteriore della vettura. Gli aggiornamenti interessano anche la capacità di carico. Sulle versioni elettriche il vano bagagli passa a 500 litri, 27 in più rispetto al modello precedente, e raggiunge 1.905 litri con i sedili posteriori abbattuti. È inoltre disponibile un piano di carico regolabile su due livelli e un vano anteriore da 30 litri. Sulla Hybrid EV la capacità del bagagliaio sale invece da 400 a 440 litri, fino a 1.845 litri con i sedili posteriori ripiegati.

Per la versione elettrica con batteria da 69,9 kWh Pro, la potenza del motore posteriore sale a 224 Cv e la coppia a 360 Nm, con velocità massima di 180 km/h e autonomia WLTP fino a 430 km. La potenza massima di ricarica in corrente continua passa da 84 a 120 kW, consentendo, secondo Leapmotor, di passare dal 30 all'80% in 24 minuti. La C10 Rwd ProMax con batteria da 81,9 kWh sviluppa 299 Cv e 360 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge i 190 km/h. L'autonomia dichiarata è di 519 km Wltp. Al vertice della gamma elettrica si trova la C10 Awd ProMax, con due motori, 571 Cv e 655 Nm: lo 0-100 km/h richiede 5 secondi, mentre l'autonomia arriva a 479 km Wltp.

La C10 Hybrid EV dispone invece di 220 Cv e di un'autonomia elettrica dichiarata fino a 145 km. Abbinata al generatore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri, raggiunge un'autonomia complessiva di 986 km nel ciclo Wltp. La gamma MY27 mantiene i due allestimenti Life e Design. Tra le dotazioni comuni figurano sedili anteriori regolabili elettricamente, climatizzatore automatico bizona, fari e fanali posteriori a LED e tetto panoramico da 2,1 metri quadrati. La versione Design aggiunge, tra gli altri elementi, retrovisore interno auto-oscurante, supporto lombare elettrico a quattro vie per il conducente, vetri anteriori stratificati e nuova firma luminosa anteriore a LED.