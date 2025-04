Leapmotor C10 REEV, addio all'ansia da ricarica. Con il range extender l'autonomia è di 1.000 km

La novità sostanziale è che il confine tra veicolo elettrico e termico convenzionale sta diventando sempre più labile grazie a sempre più innovativi sistemi di propulsione. Nel solco di questa affermazione arriva in Italia, con un listino che parte da 37.400 euro, il nuovo suv elettrico C10 della Leapmotor, azienda cinese che ha formato con Stellantis la joint-venture Leapmotor International per distribuire i prodotti della marca di Hangzhou fuori dalla Cina. Al di là dei valori estetici e funzionali, e di una dotazione di serie davvero completa, l'ultimo C10 (era stato preceduto nel settembre 2024 dal C10 BEV) si distingue nel mondo dei suv elettrici avere acquistato la magica sigla REEV.

Queste quattro semplici lettere - che significano Range Extended Electric Vehicle- che - corrispondono la chiave di accesso al mondo della mobilità elettrica 2.0, cioè quella che elimina lo stress della ricarica, momento critico per chi utilizza su lunghi itinerari un'auto a batteria. REEV indicare una tecnologia - ampiamente collaudata e apprezzata - che prevede la presenza a bordo del veicolo elettrico di un motore termico di potenza contenuta che ha la sola funzione di caricare, quando serve, la batteria. La definizione burocratica che viene data dei modelli come C10 REEV è 'veicolo elettrico ad autonomia estesa'.

Il nuovo C10 REEV è un elemento chiave della strategia di Leapmotor per «l'espansione di Leapmotor in tutta Europa ed in particolare nel nostro Paese - ha detto Federico Scopelliti country manager di Leapmotor in Italia - sottolinea il suo impegno a soddisfare le diverse esigenze dei consumatori moderni e a promuovere soluzioni di trasporto sostenibili e accessibili. riducendo significativamente le emissioni e il consumo di carburante rispetto ai tradizionali veicoli a benzina». Come abbiamo avuto modo di apprezzare in un test che da Milano ha portato il Leapmotor C10 REEV nella zona del Garda, e ritorno, questa soluzione permette di sfruttare tutti i vantaggi dell'esperienza di guida di un modello 100% elettrico (come silenziosità, immediatezza di risposta, fluidità di marcia) con quelli di un veicolo che non ha necessità di fermarsi per almeno 970 km. Questo è infatti il valore dell'autonomia complessiva, offerta dalla batteria da 28,4 kWh (quindi non penalizzante dal punto di vista del peso e dei costi) e dalla capacità di ricarica garantita da un motore 1.5 benzina da 50 kW di potenza, alimentato da un serbatoio da 50 litri. Il tutto viaggiando sempre e unicamente in modalità elettrica, visto che non esiste alcun collegamento tra motore ICE e ruote.

Rispetto al modello C10 BEV, che può percorrere 424 km (Wltp) e che si ricarica dal 30 all'80 per cento in 30 minuti - e che quindi perfetto per muoversi su itinerari abituali con disponibilità certa delle colonnine - C10 REEV esalta il rispetto dell'ambiente aggiungendo la stessa libertà di un suv con motore termico solo diesel o benzina. Leapmotor C10 Reev mette tra l'altro a disposizione quattro modalità di guida, o meglio di funzionamento. Quella denominata EV+ stabilisce una costante priorità all'elettrico e il range extender non si attiva finché lo stato di carica della batteria arriva al limite inferiore del 9%. Anche la modalità EV stabilisce una priorità a funzionamento elettrico ma - per garantire una carica residua maggiore - Il motore a benzina non si attiva fino a quando viene rilevata una percentuale di carica inferiore al 25%. Il range extender resta molto più spesso in funzione (ma la rumorosità è appena percettibile) se si sceglie la posizione Fuel. In questo caso si sfrutta la guida full electric quando la batteria è tra il 30 e l'80%. Infine Il motore range extender si attiva all'avvio per ottimizzare il funzionamento quando si vuole sfruttare tutta la potenza combinata.

L'opzione preferita può essere selezionata grazie ai comandi rapidi della schermata principale che per alcune funzioni permette di spostare razionamento sui pulsanti multifuzone del volante. Prevista naturalmente anche la possibilità di ricaricare la batteria del C10 REEV in modalità rapida sia CA che CC. In particolare quella fast CC, permette di recuperare metà della sua autonomia elettrica in soli 18 minuti. C10 REEV che - va sottolineato - non è un ibrido plug-in, consente di ottenere valori di consumi ed emissioni davvero bassi, vicini se non migliori a quelli dei modelli BEV se si valuta l'impatto complessivo delle ricariche. Parliamo di un consumo combinato di soli 0,4 l/100 km e di emissioni di CO2 limitate a 10 g/km, valore che dà accesso alla prima fascia 0-20 g/km riconosciuta per gli incentivi e ben al di sotto di quella che non richiede il pagamento del ticket per le ZTL.