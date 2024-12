Leapmotor C10 REEV debutta al Salone di Bruxelles. Esordio europeo della tecnologia Range Extender del marchio cinese

La 101° edizione del Salone dell'automobile di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, sarà la kermesse per il debutto europeo di Leapmotor C10 REEV, il modello chiave della strategia europea del marchio cinese ora dotato di tecnologia Range Extender Electric Vehicle. Il sistema Range Extender, già noto su modelli di altri marchi presenti sul mercato, permette al veicolo di funzionare come fosse elettrico: è il motore elettrico, infatti, a fornire l'energia per la trazione delle ruote. E, quando la carica della batteria si abbassa, il motore a combustione interna (ICE) si accende per generare elettricità, ricaricando la batteria ed estendendo l'autonomia di guida. Nel caso di Leapmotor C10 REEV, il sistema abbina un motore elettrico da 158 kW (215 CV) a un powertrain a combustione interna (ICE) da 1.5 litri.

La batteria da 28,4 kWh consente di raggiungere un'autonomia elettrica di 145 km (ciclo di omologazione WLTP), mentre l'autonomia combinata totale supera i 950 km. Il consumo dichiarato nel misto è di 0,4 l/100 km in e le emissioni di CO2 si attestano di 10 g/km. Il conducente può selezionare direttamente dai comandi rapidi nella schermata principale la «Energy Mode» preferita, ottimizzando le prestazioni del veicolo in base alle esigenze. Le modalità disponibili includono opzioni per dare priorità alla guida elettrica o migliorare la potenza a seconda delle necessità. C10 REEV supporta sia la ricarica in AC che in DC. Con la ricarica rapida in CC da 65 kW, è possibile recuperare metà dell'autonomia elettrica in circa 18 minuti.