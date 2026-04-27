Leapmotor al Salone di Pechino con la nuova Lafa 5 Ultra: elegante coupe sportiva ad alte prestazioni

Il salone dell'Auto di Pechino ha segnato il debutto mondiale della nuovissima Lafa5 (denominazione globale B05) Ultra. Leapmotor ha mantenuto un forte slancio negli ultimi anni. Nel 2025, l'azienda ha consegnato circa 600 mila veicoli in tutto il mondo ed ha raggiunto per la prima volta la redditività annuale. Nel primo trimestre del 2026, le consegne globali hanno superato le 110.000 unità, con le esportazioni all'estero che hanno superato le 40.000 unità, raggiungendo un record storico e sottolineando il successo del suo portafoglio prodotti e della sua strategia globale. Il momento clou del Salone dell'Auto e il lancio della B05 Ultra, destinata esclusivamente al mercato interno cinese.

In quanto variante di punta della gamma B05, si posiziona come un'elegante coupe sportiva ad alte prestazioni. Il nuovo veicolo è dotato di esclusivi kit aerodinamici montati in fabbrica, accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, massaggio dei sedili PWM a 8 punti, oltre a una configurazione con doppio chipset di punta Qualcomm 8650 + 8295 e guida assistita con navigazione urbana avanzata. Grazie a miglioramenti completi nel design esterno, nelle prestazioni di guida, nei sistemi intelligenti e nel comfort di guida, il modello mira a offrire un'esperienza a tutto tondo superiore per i giovani appassionati di automobili.

Al di fuori della Cina, l'espansione europea di Leapmotor segue una strategia graduale, incentrata sulle versioni di punta, su una forte competitività dei prezzi e sulla semplicità al momento del lancio. In questo contesto, Leapmotor sta ora introducendo in Europa la B05 c-hatchback, il suo primo modello elettrico sportivo, che rafforza ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici in Europa. Progettata per combinare uno stile accattivante, prestazioni dinamiche e versatilità nell'uso quotidiano, senza compromettere l'efficienza o il comfort.

La Leapmotor B05 offre un'interpretazione piu espressiva della mobilità elettrica sportiva ai clienti che apprezzano l'individualità e la tecnologia avanzata. Al Salone dell'Auto di Pechino, Leapmotor presenta inoltre una gamma completa presso il proprio stand, che include la B03X, la serie B, la serie C e i modelli di punta D19 e D99. Coprendo berline, SUV e monovolume con propulsori sia puramente elettrici che a autonomia estesa, l'esposizione dimostra pienamente i punti di forza del marchio nella ricerca autonoma a 360 gradi e nell'evoluzione dei prodotti.