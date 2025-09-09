Leapmotor svela la B05 all'IAA di Monaco. È una compatta elettrica dal design sportivo

In occasione dell'IAA Mobility 2025, a Monaco, Leapmotor, oltre al lancio commerciale europeo del Suv B10, le cui consegne inizieranno contemporaneamente all'evento tedesco, ha presentato in anteprima mondiale la B05, una hatchback compatta dal design sportivo.

Con una linea pulita, grazie anche alla presenza delle portiere a filo senza telaio, questa vettura 100% elettrica, esprime sportività anche attraverso i cerchi da 19 pollici ed ha le seguenti dimensioni: 4430 mm di lunghezza, 1880 mm di larghezza e 1520 mm di altezza, mentre il passo è di 2735 mm. Numeri che promettono uno spazio interno ampio e confortevole per i passeggeri. «B05 è più di un'auto: è una dichiarazione di intenti - ha dichiarato Zhu Jiangming, global ceo di Leapmotor - riflette il nostro impegno per offrire un futuro più innovativo, inclusivo e sostenibile, dedicato al pubblico in Europa e a livello globale».