Lexus ES, l'evoluzione della berlina di lusso (ibrida ed elettrica) innalza l'asticella del comfort e allarga la gamma motori

Il lusso cambia forma, ma non sostanza. È questa la filosofia della nuova Lexus ES, arrivata all'ottava generazione con un design più moderno, nuove tecnologiedi bordo e una gamma che per la prima volta affianca alla Full Hybrid due versioni completamente elettriche. Siamo stati a Copenaghen per provarla su strada e la prima impressione è quella di una berlina pensata soprattutto per viaggiare nel comfort: l'assetto assorbe bene le asperità, il rollio è praticamente assente e la vettura mantiene una buona presenza su strada.

Lo sterzo, diretto e molto preciso, permette inoltre di gestire con naturalezza una carrozzeria lunga 5.140 mm. In Italia la ES è arrivata nel 2018 con la settima generazione, esclusivamente Full Hybrid, assicurando a Lexus una proposta desiderabile nel mercato delle berline premium. Oggi la gamma comprende la 300h Full Hybrid e le elettriche 350e e 500e, con quest'ultima dotata di trazione integrale e un'autonomia dichiarata fino a 529 km, mentre la 350e arriva a oltre 580 km.

Gli ordini sono già aperti e le prime unità saranno disponibili da metà ottobre, con prezzi i listino che partono da 62.700 euro per la 300h e da 67.600 euro per le versioni elettriche, al netto delle promozioni di lancio. Basata sulla piattaforma GA-K, la ES misura 5.140 mm in lunghezza, 1.920 mm in larghezza e 1.560 mm in altezza, con un passo di 2.950 mm, cresciuto di 80 mm rispetto al passato. Il bagagliaio offre 493 litri sulla Full Hybrid e 517 litri sulla versione elettrica. Il design riprende diversi elementi del concept LF-ZC presentato al Japan Mobility Show 2023, con una silhouette filante, il frontale caratterizzato dall'evoluzione della calandra a clessidra e una fiancata resa più slanciata dalla modanatura nera. A bordo ritroviamo materiali curati, un volante riscaldato e una plancia dominata dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e dal touchscreen centrale da 14 pollici.

La protagonista della nostra prova è stata la ES 300h, equipaggiata con un quattro cilindri benzina 2.5 abbinato a una batteria agli ioni di litio, per una potenza complessiva di 196 CV (144 kW). Lo 0-100 km/h viene coperto in 7,7 secondi, mentre consumi ed emissioni dichiarati sono rispettivamente di 4,9 l/100 km e 112 g/km di CO₂. L'erogazione è fluida e progressiva e la trasmissione a variazione continua accompagna bene la guida rilassata, diventando però più rumorosa nelle accelerazioni decise. La ES 350e dispone di un motore elettrico anteriore da 167 kW e di una batteria da 72 kWh netti, mentre la 500e aggiunge un secondo motore posteriore da 88,3 kW e raggiunge una potenza complessiva di 343 CV (252 kW), con batteria da 71 kWh. La ricarica in corrente continua arriva fino a 150 kW, con il passaggio dal 10 all'80% in circa 30 minuti, mentre in AC a 22 kW servono circa quattro ore.