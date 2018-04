Lexus ES, un salto in avanti. Arie da ammiraglia per la 7^ generazione

BRUXELLES - Prima era solo per il Nordamerica, d’ora in poi sarà un prodotto globale. È la Lexus ES che, in occasione del lancio della settima generazione, è stata presentata al Salone di Pechino e, in contemporanea, mostrata anche ai giornalisti europei a Bruxelles per salutarne l’arrivo in Europa. Se per noi è una novità, la ES è un modello storico per il marchio di lusso di Toyota perché fu lanciata nel 1989 insieme al marchio e alla sua ammiraglia fondante, ovvero la LS.

Si dà arie da ammiraglia. E proprio alla LS guarda la nuova ES in tema di stile, sia per la carrozzeria sia per l’interno, con linee tese che si dipanano all’indietro partendo dalla ormai abituale calandra a clessidra. La nuova Lexus ES è lunga 4,975 mm (+65), larga 1.865 mm (+45) e alta 1.445 mm (-5) con un passo di 2.870 mm (+50). In tema di dimensioni dunque è confrontabile con la GS, ma con un’impostazione tecnica completamente diversa visto che ha il motore in posizione trasversale e la trazione anteriore. La base tecnica è la nuova piattaforma GA-K che fa parte della famiglia TNGA di Toyota Motor Corporation ed ha già debuttato su altri modelli come le nuove Camry e Avalon. Tra le sue caratteristiche ci sono l’elevate rigidità e resistenza agli urti, il peso ridotto e il baricentro ribassato che favoriscono la sicurezza, ma anche il comfort e il comportamento stradale, grazie anche alle sospensioni posteriori multi-link con ammortizzatori a controllo elettronico sulla versione F Sport, una novità assoluta per la ES.

Dentro è tagliata con la spada. Anche l’abitacolo della ES è ispirato alla LS, in particolare per l’impostazione della plancia e dei comandi, ma con una forma ancora più avvolgente. La strumentazione è digitale con head-up display e al centro lo schermo da 12,3 pollici del sistema infotelematico che si governa con il touchpad e, stando alle informazioni che provengono dagli USA, dovrebbe ospitare, per la prima volta su una Lexus, anche Carplay e avere anche il riconoscimento vocale Alexa. In opzione, ci sarà l’immancabile impianto audio Mark Levinson a 17 altoparlanti. Per i sedili ci dovrebbero essere 4 tipi di rivestimento, mentre per il resto dell’abitacolo, oltre al bambù e al legno Shimamoku che si trova sulle altre Lexus, la novità dovrebbe essere il metallo Hadory, tipico delle spade tradizionali giapponesi e che ha un particolare effetto tridimensionale. Notevolmente migliorate sia l’abitabilità, in particolare quella posteriore, sia l’accessibilità grazie ad un miglior giro porta.

In Europa è solo ibrida. Per la sicurezza, le novità riguardano il sistema di frenata autonoma che ora è capace di riconoscere anche ei ciclisti e i pedoni anche di notte. La nuova ES avrà motori a benzina ed una versione ibrida che sarà l’unica ad essere importata sui mercati dell’Europa occidentale. Il sistema promette un consumo di 4,7 litri/100 km, eroga compressivamente 218 cv ed è composto da un 4 cilindri 2,5 litri a ciclo Atkinson e da un motore elettrico alimentato da una batteria al Nickel metal-idruro, resa più compatta del 10% e ora meglio posizionata in modo da avere un bagagliaio più ampio e dalla forma più regolare. Ci saranno anche un 2 litri con cambio automatico a 6 rapporti, un 2,5 litri e V6 3.5 da 302 cv, entrambi accoppiati ad un nuovo cambio a 8 rapporti contraddistinto da un convertitore di coppia particolarmente sottile ed efficiente.

Prima della UX, al posto della GS. La Lexus ES sarà commercializzata a partire dalla parte finale del 2018 e arriverà prima della UX, il crossover compatto presentato in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra. Nel frattempo la GS sarà di fatto ritirata dal mercato europeo per fare spazio alla ES dalla quale si aspettano numeri di vendita migliori grazie ad un posizionamento più favorevole. Storicamente, la ES è la Lexus pi venduta dopo la RX con oltre 2milioni di unità. L’obiettivo di Lexus in Europa è di passare dalle circa 75mila unità vendute nel 2017 alle 100mila entro il 2020.