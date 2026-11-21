Alle Nitto ATP Finals di Torino, il torneo degli otto Maestri di tennis migliori del mondo, l'Official Partner Lexus ha celebrato il debutto europeo della nuova NX. Eccellenze in vetrina, nello sport ma anche nell'automotive. Perché il lussuoso Suv giapponese, il cui lancio commerciale sarà nella primavera 2027, porta alla ribalta il meglio della tecnologia digitale e una serie di primizie assolute. Molto più di un semplice restyling di metà carriera.

NX si è messo in mostra anche nella nuova versione plug-in Hybrid (NX 450h+) con potenza aumentata a 296 cv (0-100 km/h in 6,1 secondi) e autonomia in modalità 100% elettrica estesa per la prima volta a oltre 100 km grazie alla nuova batteria da 23 kWh. Il veicolo che sta trainando la crescita del brand giapponese in Europa (secondo modello Lexus più venduto dopo il crossover compatto LBX) è lungo 4,69 metri, largo 1,86 e alto 1,66. Questa nuova edizione è un'evoluzione in chiave tecnologica del precedente NX: un'evoluzione sostanziale perché la vettura è stata rivista in tutti gli aspetti principali. Offre nuove motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid, un design esterno inedito, interni completamente riprogettati e ulteriori miglioramenti in termini di esperienza di guida, comfort e qualità percepita oltre alla certificata affidabilità.

Debutta proprio su NX la sesta generazione ibrida plug-in Lexus con ricarica rapida in corrente continua che consente di ripristinare dal 10% all'80% dell'energia in 30 minuti. E quando la batteria è scarica, la vettura "lavora" come un'ibrida classica. L'alternativa Full Hybrid NX 350h da 190 cv adotta un pacco batterie più leggero (-9,2 kg) ed efficiente per migliorare spunto ed emissioni. Entrambe le motorizzazioni sono già omologate Euro 7 – altra primizia nel segmento - e offrono una capacità di traino portata a 1.500 kg. "Quest'anno chiuderemo con circa 7mila immatricolazioni e questo modello che esalta la tecnologia digitale – ha detto il responsabile di Lexus in Italia, Paolo Moroni – ci consentirà di crescere ulteriormente nel segmento premium, dove esistono grandi potenzialità".

Sul fronte estetico, il nuovo frontale è caratterizzato dalla griglia a clessidra senza bordi integrata nei proiettori, nuovi sono i fari hig-beam adattivi e sono scomparse dal design le cromaticità brillanti a favore di dettagli scuri. Nel posteriore spicca la firma luminosa a L continua per l'intera larghezza. La versione di vertice F-Sport è arricchita da barre sul tetto, spoiler e minigonne specifiche.

L'abitacolo – come da tradizione del marchio - è multisensoriale e digitale, oltre che lussuoso: il cruscotto sfrutta un'architettura orizzontale con sistema combimeter digitale da 12,3" allineato allo schermo multimediale da 14" e nuovi pulsanti a scomparsa Responsive Hidden Switches. Esordisce in Europa il Sensory Concierge, che attiva funzioni multisensoriali coordinando illuminazione (50 colori), climatizzazione, suoni e profumazioni d'ambiente coordinate. Un'immersione totale nel lusso. Il sistema multimediale è gestito da comandi vocali e touch.

La dinamica di guida è stata messa a punto al Nürburgring e sul fronte tecnico il nuovo NX registra un incremento della rigidità del telaio (+25% sul pianale), il centro di gravità abbassato, un nuovo sterzo a cremagliera a rapporto variabile e una riduzione di rumori e vibrazioni in abitacolo del 20%. La dotazione infotainment e di sicurezza si aggiorna con il sistema Lexus Connect (hardware fino a 4 volte più veloce), supporto alla Smart Digital Key+ (anche con smartphone scarico via NFC), assistente vocale intelligente e il pacchetto avanzato Connect & Secure comprensivo di Drive Recorder integrato a 360° e localizzatore anti-furto in tempo reale. Il nuovo Lexus NX è disponibile in quattro allestimenti: Business, Premium+, Luxury e F-Sport. Il listino parte da 64.900 euro per la Hybrid a due ruote motrici (75.900 la AWD F-Sport) in promozione al lancio a 58.400 euro; la plug-in a quattro ruote motrici parte da 69.900 euro (78.900 la top di gamma F-Sport). Disponibili rateazioni da 549 euro per 48 mesi con anticipo di 12.400 euro.