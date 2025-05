Lexus, la nuova ES alza l'asticella dell'eleganza e del comfort ancora più in alto. Sarà ibrida ed elettrica pura

Nessun altro modello della gamma Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, rispecchia meglio della nuova ES, che arriverà nelle concessionarie nella primavera del prossimo anno, la filosofia giapponese del Kaizen, cioè del continuo miglioramento. In attesa che le affermazioni della Casa sul salto di qualità nel confort, nella insonorizzazione e nell'efficienza possano essere verificate con un test di guida, non si può negare - osservando la Lexus ES di ottava generazione svelata al Multi Model Media Event che Toyota ha organizzato a Bruxelles - che questa nuova auto costituisca una tappa storica nella evoluzione del marchio. ES, che sarà ibrida ed elettrica pura, rappresenta tra l'altro - spiega l'azienda - un'anticipazione del lancio sul mercato della berlina di lusso globale di nuova generazione che avverrà all'inizio del prossimo anno. Concepita come modello che risponde alle priorità e alle esigenze dei clienti di oggi nella fascia delle berline quattro porte, Lexus ES mostra innanzitutto un design 'di rottura' rispetto alla forte caratterizzazione (soprattuto nel frontale) dei modelli passati.

Assolutamente in sintonia con i migliori prodotti tedeschi del segmento (secondo alcuni addetti ai lavori c'è un preciso riferimento ad Audi nella silhouette) Lexus ES spicca per un design 'clean x tech' che le offre un aspetto elegante e raffinato, all'interno come all'esterno. Nel creare la nuova carrozzeria 'affusolata' le dimensioni complessive sono state calibrate per creare proporzioni eleganti e sorprendenti, ma anche per garantire ingresso e uscita dall'abitacolo confortevoli sia davanti che dietro. Il frontale dell'auto presenta una forma moderna e 'pulito' che si allinea orizzontalmente con i parafanghi e racchiude elegantemente i gruppi ottici, dotati di luci diurne a L rivolte verso l'interno mentre gli indicatori di direzione (sempre a L) sono rivolti verso l'esterno. Da notare che, rispetto alla ES elettrica, I modelli ibridi presentano una griglia con aperture superiori per garantire un raffreddamento ottimale. Questa attenzione rivolta a ciò che si vede ma anche a ciò che è nascosto dalla carrozzeria - e che riguarda l'isolamento da rumore e vibrazioni - conferma che il progresso fatto dai progettisti, dai designer e dai tecnici Lexus in fatto di confort, raffinatezza e lusso avvicina la nuova ES alla qualità, alla spaziosità e alle specifiche associate ai grandi modelli di segmento F. Attraverso uno sviluppo concentrato sul concetto di 'Experience Elegant & Electrified Sedan' Lexus ha lavorato per consolidare la reputazione globale del modello e del marchio più in generale. ES, afferma l'azienda, potrà essere essere apprezzata da tutti gli occupanti, con un'esperienza di guida e di viaggio connessa e appagante.

Questo attraverso una sensazione di controllo costante da parte del guidatore e e un comfort di prima classe per tutti coloro che affrontano con Lexus ES anche viaggi lunghi e impegnativi. L'approccio di 'personalizzare il lusso' proprio di Lexus è fondamentale per la sua strategia, volta a stare al passo con i valori in continua evoluzione delle persone e a soddisfare la loro ricerca di esperienze significative. Questo include la presenza di molteplici soluzioni per raggiungere la decarbonizzazione ma restando fedeli alla filosofia Toyota del multi-path. Un programma di elettrificazione che porta per la prima volta la tecnologia 100% elettrica sulla berlina premium di Lexus. E questo modello è anche il primo della gamma Lexus a beneficiare di un abitacolo completamente digitale in cui funzioni multimediali, strumentazione e App Lexus Link+ sono perfettamente integrate e gestite attraverso l'intelligenza artificiale. Tra le innovazioni da segnalare anche i primi 'interruttori nascosti' che uniscono al vantaggi del mondo digitale la semplicità d'uso dei comandi fisici.

Lexus, per i mercati dell'Europa occidentale (dove arriverà nella primavera del prossimo anno) punterà sulla ES 300h Full-Hybrid con trazione anteriore o integrale. Impiega un sistema riprogettato che utilizza un motore a quattro cilindri 2,5 litri che produce 201 Cv e una batteria di nuova generazione per 'affiancare' l'unità tecnica quando sono richieste maggiori prestazioni. La versione 'continentale' della nuova ES completamente elettrica sarà invece la 350e solo con trazione anteriore e una potenza di 224 Cv pari a 165 kW. L'auto sfrutta tutto il potenziale della nuova piattaforma Lexus global architecture-K, compresi i nuovi eAxles che integrano sia l'unità di controllo della potenza che il transaxle. La batteria ad alta capacità è posizionata sotto il pavimento, abbassando il centro di gravità della vettura. L'autonomia prevista (il dato non è ufficiale) è di 530 km.