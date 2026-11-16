Lexus NX, anteprima alle ATP Finals di Torino. È l’ultima evoluzione di uno dei pilastri del brand in Europa

Lexus ha scelto le Nitto ATP Finals di Torino, in programma fino al 22 novembre, per presentare in anteprima europea il nuovo NX, uno dei modelli più importanti della propria gamma, capace di generare quasi un terzo delle vendite annuali del marchio nel continente. La scelta della manifestazione torinese non è casuale, ma si inserisce in una strategia di collaborazione con il tennis professionistico maschile che prosegue ormai da quattro anni. Dal 2023, infatti, Lexus ricopre il ruolo di Platinum Partner e Official Automotive Partner dell'ATP Tour e delle Nitto ATP Finals, confermando una sintonia fondata su principi comuni quali precisione, dedizione, ricerca della qualità e costante evoluzione.

Durante il torneo, il nuovo suv sarà esposto sul campo centrale e nel Fan Village di Piazzale Grande Torino, all'esterno dell'Inalpi Arena, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire da vicino le sue novità. La manifestazione, che riunisce gli otto migliori singolaristi e le otto coppie di doppio della stagione, rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio. Da quest'anno, inoltre, Lexus entra tra gli Official Partner dell'ATP No.1 Club, il club riservato ai campioni che hanno raggiunto il vertice della classifica mondiale.