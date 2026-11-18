Il palcoscenico delle Nitto ATP Finals di Torino ha ospitato l’anteprima europea del nuovo Lexus NX, protagonista di un profondo restyling che rinnova uno dei modelli più apprezzati del brand. L'arrivo nelle concessionarie italiane ed europee è fissato per la primavera del 2027.

Interni Clean x Tech e sensorialità a bordo. La vera rivoluzione del nuovo NX si trova nell'abitacolo, completamente ridisegnato secondo la filosofia Clean x Tech, che privilegia l'essenzialità e la pulizia formale. Plancia digitale: Un'architettura orizzontale e minimalista integra perfettamente il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il nuovo display multimediale da 14 pollici. Responsive Hidden Switches: Debuttano i nuovi comandi a scomparsa, invisibili sulla plancia fino a quando non rilevano l'avvicinamento della mano. Sensory Concierge: Per la prima volta su una Lexus europea arriva un sistema di fragranze personalizzabili, sincronizzate con l'illuminazione ambientale, il climatizzatore e l'impianto audio per creare un'esperienza multisensoriale.

Esterni più sportivi e dinamica affinata. Dal punto di vista estetico, il restyling aggiorna la celebre silhouette del SUV senza stravolgerla. Gli interventi si concentrano sulla calandra anteriore, sui gruppi ottici, sulle firme luminose e sul design dei cerchi in lega, regalando alla vettura un aspetto più contemporaneo e grintoso. Sotto la scocca, i tecnici hanno lavorato specificamente per il mercato europeo, migliorando la rigidità strutturale, l'insonorizzazione dell'abitacolo e la precisione di guida.

Motori: debutta la ricarica rapida per il Plug-in. La gamma motorizzazioni si articola su due proposte elettrificate ad alta efficienza: ecco le novità principali:

NX 350h Full Hybrid 190 CV — Ottimizzazione dell'efficienza e del comfort acustico.

NX 450h+ Plug-in Hybrid 296 CV 23 kWh (da 18 kWh) Oltre 100 km di autonomia in elettrico; debutto della ricarica rapida DC (10-80% in circa 28 minuti).

Gamma e strategia per l'Italia. Sul mercato italiano, il nuovo NX ricoprirà un ruolo centrale nel segmento D-SUV. L'obiettivo di Lexus per il prossimo anno è ampliare il bacino d'utenza, passando dall'attuale ripartizione del 70% di clienti business e 30% di privati a un equilibrio del 60% aziendale e 40% privato. L'offerta commerciale sarà strutturata su quattro allestimenti — NX, Premium+, Luxury e F Sport — tutti equipaggiati con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida e servizi connessi di ultima generazione.