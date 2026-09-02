Lexus NX, il restyling porta novità di sostanza. La plug-in hybrid offre ricarica DC, batteria più grande ed oltre 100 km in elettrico

Lexus rinnova il C-Suv NX che, pur mantenendo la silhouette originale, presenta nuovi elementi di design che lo contraddistinguono, come la nuova griglia a clessidra priva di bordi ed i nuovi fari «all-weather», che racchiudono il sistema Adaptive High-beam, i segnalatori di direzione ed i tergifari. Nella vista posteriore arriva una nuova barra luminosa tra i gruppi ottici, mentre la fiancata presenta nuove modanature scure e cerchi con una nuova finitura e misure da 18 o 20 pollici in base all'allestimento. Proposto nelle varianti Business, Premium+, Luxury e F-SPORT, il nuovo NX offre nove livree esterne, tra cui sono disponibili i nuovi colori Sonic Platinum e Sonic Tellus, oltre al Titanium Carbide Grey appannaggio della variante F-SPORT. Questo allestimento ha un'aria più sportiva per via della finitura a contrasto in nero lucido per le barre al tetto, lo spoiler posteriore, i paraurti ed i battitacco.

Presenta cerchi da 20 pollici con design aerodinamico, nuove pinze freno di colore rosso e nuovi angoli aerodinamici sui paraurti posteriori. Nell'abitacolo, che negli allestimenti Business e Premium+ presenta un nuovo bambù forgiato con il 55% di biomateriale, spiccano il nuovo cruscotto, la nuova console centrale e le nuove rifiniture delle portiere con design ispirato ai nuovi modelli ES e TZ. La plancia presenta la strumentazione digitale da 12,3 pollici, il display multimediale da 14 pollici posizionati sullo stesso asse ed interruttori nascosti che si illuminano quando si avvicina la mano.

Proposti anche con il nuovo colore Clay Red e con una nuova variante di rosso per la versione F-SPORT, gli interni del nuovo NX offrono finiture in legno in colore rovere scuro per le versioni Luxury ed una finitura tecnica micro-geometrica per l'allestimento F-SPORT. L'atmosfera a bordo si arricchisce del Sensory Concierge, di serie sulle varianti alto di gamma, che sincronizza l'illuminazione ambientale, la musica, il climatizzatore, le profumazioni e la temperatura dei sedili ed offre tre esperienze diverse denominate, rispettivamente, Inspire, Radiance e Revitalise.

Le motorizzazioni, full hybrid e plug-in hybrid, introducono la tecnologia ibrida di sesta generazione con l'unità di controllo della potenza (PCU) e la trasmissione riunite in un'unica unità compatta che aiuta a ridurre l'altezza di 10 cm ed il peso di 10 kg. Entrambe utilizzano un motore termico a quattro cilindri da 2,5 litri, mentre la potenza complessiva è di 199 CV per la full hybrid, proposta anche a trazione anteriore, e di 307 CV per la plug-in hybrid, disponibile solamente con la trazione integrale.

La power unit full hybrid sfrutta una batteria agli ioni di litio con un numero di celle ridotto che fa scendere il peso di oltre 9 kg. Mentre la capacità dell'accumulatore agli ioni di litio della power unit plug-in hybrid è aumentata del 30%, passando da 18 a 23 kWh. Così, oltre a garantire un incremento di potenza massima del 8% ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, offre un'autonomia, in fase di omologazione, superiore ai 100 km. Inoltre, il nuovo NX rappresenta il primo modello ibrido plug-in del brand con ricarica rapida, che consente di passare dal 10 all'80% della carica in 30 minuti.

A livello di guida, la vettura, messa a punto anche sul circuito del Nürburgring, beneficia di un sedile di guida posizionato più in basso, di un volante dal diametro ridotto di 10 mm di uno sterzo più reattivo, con il servosterzo elettrico completamente ricalibrato e di una rigidità del pianale incrementata di circa il 25%. Sul fronte della sicurezza, il nuovo NX offre l'ultima generazione del Lexus Safety System+, con il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) che lavora in sinergia con le informazioni cartografiche per anticipare meglio accelerazioni e decelerazioni ed il Lane departure alert (LDA) capace di rilevare anche strutture a bordo strada per prevenire uscite di corsia involontarie. Mentre l'Emergency Driving Stop System può rallentare il veicolo fino ad arrestarlo attivando le luci di emergenza e lavora con la telecamera di monitoraggio dell'attenzione del conducente.