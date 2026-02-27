Lexus svela la nuova ES, l'8^ generazione della berlina di lusso sarà anche elettrica

Lexus presenta l'ottava generazione di ES, la berlina di lusso che sarà disponibile sia in versione completamente elettrica sia Full Hybrid a partire dalla seconda metà dell'anno. Costruita sulla piattaforma Global Architecture (GA) K di Lexus, ES mostra la caratteristica calandra a clessidra del marchio, che si estende lungo il cofano fino ai bordi del paraurti. Mentre nella zona laterale, viene confermato l'aspetto elegante da berlina grazie all'introduzione di una modanatura nera sul fianco che attenua l'aumento di altezza.

Al posteriore viene infine riproposta la curvatura che caratterizza anche i modelli ES precedenti introducendo l'illuminazione con luci 'L-signature' e una singola barra luminosa senza soluzione di continuità che integra il logo e incorpora i fari posteriori. All'interno dell'abitacolo i designer hanno voluto creare un ambiente ampio e confortevole; infatti lo stile di bordo segue il principio Tazuna, parola giapponese che significa «redini», simbolo del legame armonioso tra cavaliere e cavallo.

I sedili hanno un aspetto più snello e un profilo che non invada lo spazio interno. Per aumentare l'ergonomia e la sicurezza è confermata la presenza di tasti fisici mentre la sezione superiore è ampia per dare priorità alla visuale del guidatore, mentre il display degli strumenti è inserito in uno schermo digitale asimmetrico da 12,3 pollici. La qualità generale dei materiali è migliorata grazie all'introduzione di inserti morbidi in simil-pelle ed effetti di illuminazione dinamici.