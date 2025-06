Lexus, nuova RZ: più tecnologica e maggiore autonomia. La batteria da 77 kWh permette 568 km di percorrenza

Lexus RZ si aggiorna, migliora su tutti i fronti e introduce nuove tecnologie per il brand, come il sistema steer-by-wire associato ad un volante dal design completamente rinnovato, che prevede l'assenza di collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Inoltre, la variante F-Sport porta al debutto l'Interactive Manual Drive, che replica il funzionamento di un cambio ad azionamento manuale. ANSA Motori ha effettuato una prima presa di contatto nel corso con Lexus RZ dell'international media drive a Faro, in Portogallo. Primo di tre nuovi modelli a batteria, che vedranno l'arrivo anche di un modello inedito nel 2027, oltre alla nuova ES nel 2026, la RZ arriverà nella primavera del 2026, mentre a novembre sarà presente agli ATP Finals di Torino. Più rigida grazie agli interventi nella zona del radiatore, con l'aggiunta di un rinforzo posteriore, e di ulteriori rinforzi tra la parte inferiore della carrozzeria posteriore e i passaruota posteriori, la nuova proposta BEV a ruote alte della casa giapponese presenta un nuovo setting degli ammortizzatori e delle molle anteriori e posteriori, con la boccola anteriore ottimizzata e una rimodellatura del braccio inferiore della sospensione anteriore.

Si evolve anche a livello di trazione integrale con un intervallo di distribuzione della coppia tra gli assali anteriore e posteriore che, in partenza e in accelerazione, in rettilineo, va da tra 60:40 e 0:100, mentre in curva tra 80:20 e 0:100. Inoltre, in modalità Range viene mantenuto al 50:50, per massimizzare l'efficienza. Sotto pelle sono stati rivisti tutti gli elementi del gruppo propulsore ed è presente un nuovo pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 77 kWh, che assicura autonomie che variano in base alla versione. Infatti, la variante a trazione anteriore da 224 CV con cerchi da 18 pollici arriva fino a 568 km, mentre quella più potente, la F-Sport, a trazione integrale, con 408 CV promette una percorrenza con una carica di 450 km.

Oltre a migliorare la velocità di ricarica con colonnine a corrente alternata, dove il nuovo caricabatteria integrato consente di sfruttare una potenza di 22 kW, rispetto ai precedenti 11 kW, la RZ nelle stazioni HPC recupera dal 10 all'80% di energia in 30 minuti, accettando una potenza di 150 kW ed utilizzando la funzione di precondizionamento. In attesa di poter svelare, dal 9 luglio, le impressioni di guida, segnaliamo la presenza di interventi tesi a migliorare il comfort acustico, tra cui l'adozione di un nuovo silenziatore a pavimento dietro i sedili posteriori e l'utilizzo di un nuovo adesivo ad alto smorzamento nel pavimento per ridurre le vibrazioni. Con tre livelli di allestimento, denominati Executive, Luxury, ed F-Sport, a cui corrispondono 3 livelli di potenza, rispettivamente di 224, 380 e 408 CV, per la nuova RZ si ipotizza un prezzo d'accesso di circa 63.000 euro.