UX 300e, arriva la rivoluzione silenziosa di Lexus

MILANO - Quando si tratta di vetture elettriche, c'è un aspetto che fa davvero la differenzia se il paragone è con le auto equipaggiate con motori a combustione: il silenzio. Peculiarità che in Lexus corrisponde ad una “mania”, sin dai tempi del lancio della LS 400 nel 1989. Certo quella era a benzina, ma già allora vantava un comfort acustico tale da diventare in breve tempo il punto di riferimento del proprio segmento. Oggi la UX 300e, primo Suv elettrico del brand di lusso del Gruppo Toyota, amplifica tale qualità, avvantaggiato naturalmente anche dalla motorizzazione elettrica.

“Un abitacolo tranquillo è una parte essenziale del DNA del nostro marchio, e questa prima Lexus completamente elettrica ha dato ai nostri ingegneri l'opportunità di far emergere questa qualità come mai prima d'ora”, commenta Pascal Ruch, responsabile di Lexus Europe.

Ciò è possibile grazie ad una serie di specifiche che “esaltano” il silenzio. Ad esempio lo spessore e il peso del pacco batteria sotto il pianale dell’abitacolo fungono da barriera fonoisolante naturale, mentre sono state aggiunte coperture sotto il pavimento e rivestimenti dei parafanghi per ridurre la quantità di rumore causato dal contatto con piccoli sassi, sporco, acqua e asfalto. A questo si aggiungono gli pneumatici dal ridotto coefficiente di resistenza al rotolamento, che ovviamente contribuiscono a ridurre le cause di disturbo. Ci sono poi vetri acustici per ridurre il rumore del vento ad alta frequenza ed è stato poi fatto ampio utilizzo di schiume e materiali di smorzamento che riducono sia i suoni della trasmissione BEV che il rumore proveniente dalla strada.

“Seduti nel nuovo UX 300e, i guidatori percepiranno immediatamente come abbiamo portato i leggendari valori Lexus come la silenziosità, l'affidabilità e le tre C (comfort, controllo e confidenza) a nuovi livelli”, aggiunge Takashi Watanabe, Chief Engineer dell'UX 300e.