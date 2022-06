Lightyear 0 EV, la berlina da 11mila km l’anno gratis grazie al sole. Autonomia di 70 km al giorno con pannelli solari oltre a 625 km da batteria

11 mila km ogni anno percorsi gratis e senza richiedere apporti di energia prodotta altrove. È il plus della nuova berlina elettrica-solare Lightyear 0 che grazie ai pannelli solari sulla parte superiore della carrozzeria può aggiungere fino a 70 km al giorno all’autonomia elettrica di 625 km. Rispetto alle altre auto elettriche, questa nuova vettura ultra-aerodinamica (Cx 0,19) appena presentata da una startup tecnologica con sede in Olanda aggiunge dunque un importante vantaggio - soprattutto psicologico - ai modelli con sola batteria. La 0, ora prenotabile, è una versione più raffinata del concept One che Lightyear aveva mostrato per la prima volta nel 2019.

A differenza di tanti veicoli elettrici premium, gli ingegneri di Lightyear hanno posto l’accento sull’efficienza rispetto alle prestazioni. Il sistema propulsivo è costituito da una configurazione a quattro motori collegata a una batteria da 60 kWh che produce una coppia combinata di 174 Cv. L’accelera da zero a 100 km/h in 10 secondi decisamente pedonali e, proprio per privilegiare l’efficienza, ha una velocità massima di poco inferiore ai 100 km/h. Il modello di produzione ha ancora la stessa carrozzeria a forma di ‘goccià e le stesse ruote posteriori chiuse del prototipo, ma tutto il resto è stato semplificato. Dal muso alla coda lunga, le linee del veicolo sono molto più semplici di prima.

Ha anche un nuovo pacchetto luci, compresi i fanali posteriori che seguono meglio la forma del posteriore, e gli specchietti laterali sono stati sostituiti con telecamere. Anche l’interno è stato leggermente rinnovato. La cabina, che offre spazio più che sufficiente per cinque adulti, è stata semplificata ed è rivestita con materiali vegani sostenibili, tra cui pelli vegetali, legno e tessuto realizzati con plastica riciclata, secondo il marchio. Il cruscotto (relativamente spartano) ha un quadro strumenti digitale davanti conducente e un sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici posizionato sopra la console.