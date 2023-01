Link&Co, il nuovo gioiello della community. La 01 ricalca Spotify e Netflix, 550 euro al mese in abbonamento

L’automobile che si prende in abbonamento, si acquista nei club e si può persino condividere si chiama Lynk&Co. Un nome che dice tutto: unire le persone – to link in inglese vuol dire “collegare” – per farle muovere rinunciando all’arcaico senso del possesso che fu di un passato ancora presente. Quando infatti fu introdotta nel 2018, si poteva solo prendere in abbonamento e, da quando è acquistabile, è diventata la terza ibrida plug-in più venduta in Italia precedendo la cugina con la quale condivide la piattaforma CMA (Compact Modular Platform), ovvero la Volvo XC40, tutte oramai parte della grande famiglia Geely.

La Lynk&Co 01 è un Suv lungo 4,54 metri dallo stile moderno e dotato di un sistema di propulsione ibrido ricaricabile da 261 cv che è basato su un 3 cilindri 1,5 litri a benzina con cambio automatico a 7 rapporti, capace di assicurare buone prestazioni (210 km/h, 0-100 km/h in 8 s.) con un consumo di 1,2 litri/100 km pari a 27 g/km di CO2 grazie alla batteria da 17,6 kWh, sufficiente a garantire un’autonomia in elettrico di 69 km. Tutte caratteristiche interessanti per qualunque automobilista, insieme al fatto di avere una sicurezza a 5 stelle EuroNCAP, ma che passano in secondo piano rispetto ai modi con i quali ci si può mettere al volante di questo Suv cinese dall’anima scandinava.

La Link&Co 01 infatti si può prendere in abbonamento con 550 euro al mese senza anticipo, la consegna è a domicilio entro 3-5 settimane e sono comprese tassa di circolazione, assicurazione, assistenza stradale e manutenzione per 1.250 km (15.000 km all’anno) e 15 centesimi per ogni chilometro aggiuntivo. Sono comprese la presa e consegna e la vettura sostitutiva se l’intervento supera il giorno lavorativo, inoltre con 350 euro all’anno, Lynk&Co pensa anche agli pneumatici invernali chiedendo 100 euro per il servizio di presa e consegna. E come ogni abbonamento degno di questo nome, si può disdire in ogni momento, senza penali. Una formula dunque a metà strada tra il rent-a-car e il noleggio a lungo termine, ma che si ispira piuttosto a Netflix o a Spotify, alla quale si aggiunge la possibilità di condividere la propria vettura. Grazie ad una app, un membro della community può infatti cedere la propria Lynk&Co 01 per un’ora o 28 giorni intascando quello che chiede e versando una commissione.

Ormai sono oltre 60mila i membri in Europa che si avvalgono di questo servizio e formano una community che può incontrarsi in alcuni club. Nel nostro Continente se ne contano già 10, due dei quali a Milano e a Roma. Ovviamente qui ci si può abbonare o anche acquistare la Lynk&Co 01 a 42.500 euro. Qualcuno dirà che è tutto interessante, ma senza emozione. Errore: la Link&Co corre e vince nel campionato WTCR dove nel 2020 e 2021 si è “abbonata al titolo per Piloti e per Team battendo giganti come Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda e Hyundai e Renault.