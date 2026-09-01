Liux Big, l'innovativo eco-quadriciclo made in Spain debutterà al Salone di Parigi 2026

Tra le molte novità che all'imminente Salone di Parigi verranno presentate nell'ambito della micromobilità e dei quadricicli elettrici è annunciato il debutto dell'innovativo Big, sviluppato dalla spagnola Liux con sede ad Azuqueca de Henares, nella regione di Guadalajara. Fondata nel 2021 da Antonio Espinosa de los Monteros e David Sancho Domingo la Liux si allora era concentrata sullo sviluppo Animal di un crossover elettrico dalle linee futuristiche. Secondo il progetto l'auto - dotata di batteria modulare da 92 kWh - avrebbe dovuto garantire fino a 600 km di autonomia reale.

Nel 2023, a causa del progressivo rallentamento della transizione energetica europea e delle difficoltà finanziarie nel settore delle startup del settore, Liux fu obbligata a 'congelare' la Animal reinventando un programma dedicato ai quadricicli pesanti di categoria L7e, settore in forte espansione. Ecco dunque le origini del progetto Big, che si farà notare al Salone di Parigi anche per una peculiarità costruttiva. E' la realizzazione della scocca e dei pannelli della carrozzeria con fibre di lino rinforzate, un bio-composito che offre molti vantaggi rispetto alle fibre di vetro e a quelle di carbonio.

Quella testimoniata da Big rappresenta una delle innovazioni d'avanguardia più promettenti nell'ingegneria dei materiali e della produzione additiva. Per questo processo Liux utilizza infatti una stampa 3D di grande formato utilizzando robot industriali che producono direttamente queste parti. Per farlo ricorrono alla tecnologia denominata Fused Deposition Modeling (Fdm) in cui le fibre di lino - opportunamente pre-essiccate - vengono impregnate con bio-resine per garantire la perfetta adesione chimica con la matrice plastica. Grazie alla cosiddetta co-estrusione, durante la stampa, la testina della stampante fonde il polimero e vi adagia la fibra di lino.

La fibra viene poi guidata e orientata in modo millimetrico lungo le linee di massimo stress meccanico del pezzo. La solidificazione avviene strato dopo strato. E nel caso delle resine termoindurenti, si utilizzano sistemi di polimerizzazione termica o laser (come il Thermal Laser Curing) integrati nella testina. Rispetto a carbonio e vetro, la fibra di lino non offre solo vantaggi ambientali, m si traduce in caratteristiche ingegneristiche uniche, come la leggerezza e rigidità (per creare componenti strutturali dalla massa estremamente ridotta) e la capacità di assorbimento delle vibrazioni, caratteristica propria delle fibre naturali.

L'impiego nel quadriciclo Big di questo bio-composito impatta evidentemente sulla sostenibilità e sul riciclo riducendo l'impronta di CO2 fino al 70% e permettendo di triturare o degradare i componenti a fine vita. Il quadriciclo Liux Big - pronto a sbarcare sul mercato europeo a un prezzo che secondo l'azienda spagnola dovrebbe essere inferiore ai 18.000 euro, eredita la filosofia green dell'azienda ma la applica all'impiego come veicolo cittadino. Dimenticati i 600 km dell'ambiziosa Animal, il modello Big promette comunque un'autonomia record per la sua categoria, superando i 270 km con una sola carica grazie a batterie modulari e rimovibili da 20 kWh. La versione da 15 kWh offre 215 km di autonomia. Big - che ha una lunghezza di 2,7 metri ed un design personale, anche se non caratterizzato come quello di Animal - ha già superato i test di validazione tecnica ed è pronto per la certificazione. Verrà prodotto in uno stabilimento di 6.000 metri quadrati, con una capacità che dovrebbe raggiungere le 15.000 unità all'anno a partire dal 2028, creando 185 posti di lavoro diretti e circa 300 indiretti.