Lotus Emira, prestazioni da brividi con il cuore 2.0 AMG. Debutterà nel 2022 prima con il V6 3.5 delle Exige ed Evora

GOODWOOD - Lotus è in questi giorni la grande protagonista del Festival of Speed a Goodwood dove la celebre Casa di Norfolk è per l’edizione 2021 la ‘Marca in Primo Piano’. Logico che accanto al debutto della hypercar Evija completamente elettrica, questo evento sia il reveal ufficiale della Emira, la nuova auto sportiva a motore centrale di dimensioni compatte.Sviluppata sulla inedita piattaforma leggera in alluminio incollato Sports Car Architecture (SCA) recentemente annunciata da Lotus Emira incarna perfettamente la trasformazione che sta caratterizzando Lotus da quando è entrata a far parte, come Volvo e molti altri marchi, del Gruppo cinese Geely.

Sarà disponibile con due motori a benzina: il nuovo i4 turbo 2.0 litri fornito dal partner tecnico AMG e il caratteristico V6 sovralimentato da 3,5 litri già presente in Exige ed Evora. Questo propulsore con potenza di 400 Cv accompagnerà la First Edition, assieme al cambio manuale - in alternativa automatico a doppia frizione, per una accelerazione 0-100 km/h in meno di 4,5 secondi e una velocità massima fino a 290 km/h. I prezzi della nuova Lotus Emira partiranno da meno di 72.000 euro.

“Emira è un punto di svolta per Lotus - ha commentato Matt Windle, Ad di Lotus Cars - e si pone come il ‘manifesto’ di tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad oggi nella trasformazione del business, l’incarnazione del nostro stesso progresso. È una significativa pietra miliare nel nostro percorso che ci porterà a diventare un vero marchio globale di auto ad alte prestazioni”. Lunga 4.412 mm; larga 1.895 e alta 1.225, Emira si colloca nel segmento della Porsche 718 e potrebbe essere la base su cui verrà sviluppata la prossima generazione della Alpine A110. Le prime consegne in tutto il mondo partiranno nella primavera 2022, iniziando appunto dalle versioni V6 3,5 litri (di origine Toyota ) a cui seguirà nell’estate 2022 il primo nuovo motore fornito da AMG, cioè è il nuovo i4 turbo 2,0 litri, che offrirà prestazioni davvero elevate grazie al peso contenuto in 1.405 kg nella sua variante più leggera.