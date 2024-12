Lotus, il glorioso passato della scuderia inglese rivive con la Emira Special Edition

HETHEL – Valorizzare il proprio passato ripercorrendone i momenti più importanti. Svelando la Emira Limited Edition, Lotus ha voluto celebrare la sua storia nel mondo delle corse. Questa serie esclusiva si distingue per l’utilizzo di cinque livree ispirate alle storiche monoposto di Formula 1, un omaggio alla lunga tradizione di successi che ha caratterizzato la storia del marchio creato da Colin Chapman. Limitata a soli 60 esemplari complessivi, con ogni livrea prodotta in appena 12 unità, la Emira Limited Edition è un vero e proprio gioiello per i collezionisti e gli amanti delle sportive della Casa inglese.

Ogni livrea della Emira Limited Edition è stata realizzata per richiamare una monoposto iconica che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Formula 1. A partire dalla Type 99T, la vettura con cui Ayrton Senna vinse i Gran Premi di Monaco e Detroit nel 1987. La colorazione gialla con dettagli blu e il numero 12, visibile sui lati dell’auto, sono dei chiari richiami alla monoposto che permise al pilota brasiliano di affermarsi come uno dei più grandi di sempre rievocando gli attimi più memorabili di quella stagione.

Un altro tributo significativo è rappresentato dalla variante ispirata alla Type 97T del 1985, la monoposto che vide Senna trionfare per la prima volta in Formula 1. La livrea in grigio scuro con dettagli dorati è un omaggio a quella vettura, arricchita dalla presenza del numero 12 in oro e da una bandiera britannica stilizzata sui passaruota anteriori. Non meno importante è l’omaggio alla Type 86 del 1980, che sfoggia una livrea blu con strisce rosse e argento, un design che sottolinea l’innovazione tecnica che caratterizzava quella vettura.

Tra i modelli celebrati non poteva mancare la Type 78 del 1977, un’auto rivoluzionaria che introdusse l’uso dell’effetto suolo per migliorare le prestazioni aerodinamiche. La livrea grigio scuro con dettagli dorati, accompagnata dal numero 5 in onore di Mario Andretti, è un ulteriore richiamo alla tecnologia introdotta da Lotus nel mondo delle corse. Infine, la Limited Edition rende omaggio alla Type 25 del 1963, la monoposto che permise a Jim Clark di conquistare il titolo mondiale. La livrea verde scuro con strisce gialle è un chiaro rimando a quell’epoca gloriosa, completata da interni in Alcantara nero con cuciture gialle che aggiungono un tocco di eleganza e sportività.

Oltre al design ispirato alle corse, la Emira Limited Edition offre prestazioni degne di nota. Sotto il cofano troviamo un motore 2.0 turbo a quattro cilindri da 360 CV e 430 Nm di coppia, sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG e personalizzato da Lotus. Questo propulsore è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e una velocità massima di 283 km/h. Il risultato è un’auto capace di unire il piacere di guida alla precisione tecnica, in linea con la tradizione del marchio.

Ogni esemplare è dotato di badge identificativi “Emira Limited 1/12” posizionati sui montanti B e sulla plancia, oltre a un certificato di autenticità che ne attesta l’esclusività. Questi dettagli non solo aumentano il valore collezionistico della vettura, ma sottolineano anche la cura artigianale con cui è stata realizzata. Gli interni, rifiniti con materiali di alta qualità, completano un quadro che unisce estetica e funzionalità.

Con il lancio previsto nel 2025 del programma “Chapman Bespoke”, Lotus offrirà ai clienti la possibilità di personalizzare la propria vettura sia all’esterno che negli interni rendendo, così, ogni supercar un pezzo unico. Nel frattempo, la Emira Limited Edition è già disponibile in 12 mercati europei selezionati, tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna, con un prezzo di partenza di 111.000 Euro.