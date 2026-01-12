Luxeed V9, il luxury brand di Huawei e Chery sfida Mercedes negli mpv di fascia premium

Come spesso accade in Cina grazie all'aggiornamento del catalogo del Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese (Miit) è ora possibile conoscere l'aspetto definitivo e alcuni dettagli del nuovo Mpv di fascia alta Luxeed V6, con cui Huawei (attraverso l'Harmony Intelligent Mobility Alliance formata con Chery) intende sfidare l'egemonia globale dei Mercedes Classe V nell'ambito dei minibus di lusso. Il debutto di V9 avverrà - come dichiarato su Weibo da Richard Yu, direttore esecutivo di Huawei - entro la primavera e verrà proposto, a differenza dell'Mpv della Stella a Tre Punte - solo con propulsione elettrica, ma nelle due varianti Bev e Erev, cioè con range extender costituito da un motore Chery 1,5 da 115 kW.

Lungo 5.359 mm, largo 2.009 e alto 1.879 il Luxeed V9 ha un passo di 3.250 mm che dovrebbe garantire un'elevata qualità della vita a bordo in tutte le configurazioni, cioè con tre file di sedili o con allestimento vip con poltrone completamente reclinabili. Omologato con un peso a vuoto compreso fra 2.750 e 2.940 kg il nuovo Mpv Luxeed V9 utilizza batterie al litio ferro fosfato (Lfp) fornite da Catl con capacità di 37 kWh o 53,4 kWh, che offrono rispettivamente - nella versione senza range extender un'autonomia di 158-223 kg, coerente con l'impiego urbano. Nella variante Erev l'autonomia combinata Cltc di V9 sale invece fino a 1.250 chilometri. Il nuovo Mpv V9 andrà a completare la gamma della divisione HIMA di Huawei oggi costituita dalla berlina Luxeed S7 e dal suv coupé Luxeed R7.