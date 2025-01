Lynk & Co 01 si rinnova tra design e tecnologia. Aggiornamenti non solo estetici ma anche architettura elettrica evoluta

Dal design alla motorizzazione, Lynk & Co 01 si rinnova in base anche ai feedback dei consumatori, che hanno portato a cambiamenti nel design e nella proposta di colori. Oltre agli aggiornamenti esteriori, la 01 presenta ora un propulsore completamente rinnovato, con maggiore potenza, efficienza nei consumi ed emissioni ridotte. Totalmente riformata anche l'architettura elettrica e l'esperienza di infotainment più rapida e avanzata. L'aggiornamento propone un design più deciso insieme a una griglia nera lucida, cerchioni ridisegnati e luci LED ancora più moderne. A tutto questo si aggiunge una gamma di colori che va dal Crystal White allo Sparkling Black, passando dal Mineral Green Metallic. All'interno dell'abitacolo, il sistema di infotainment è stato perfezionato per garantire tempi di risposta più rapidi, assicurando a chi guida un accesso continuo a tutte le funzioni, quando necessario. Il sistema è poi completato da un display di guida in alta definizione con touchscreen HD da 15,4 pollici e un potente chip Qualcomm Snapdragon 8155 per incrementare le prestazioni. I nuovi comandi fisici al volante consentono al conducente di concentrarsi totalmente sulla strada.

«La 01 è sempre stata un'auto che le persone amano guidare - ha affermato Nicolas López Appelgren, CEO di Lynk & Co International - e il lancio di queste novità rappresenta un passo chiave nella nostra strategia di espansione in Europa. Grazie a questi ultimi aggiornamenti e all'introduzione di diverse specifiche e colori, il suo fascino potrà raggiungere una gamma ancora più ampia di consumatori». Resta centrale, nella nuova 01, il propulsore plug-in hybrid. Sfruttando l'esperienza ingegneristica del Geely Holding Group, questo propulsore arriva a sviluppare una potenza combinata di 206 kW (276 CV) e una coppia di 535 Nm, per un'accelerazione più rapida e una gestione più reattiva su strada.

In questo quadro, il risparmio di carburante ha rappresentato uno degli obiettivi primari, raggiungendo un consumo di 0,9 litri/100 km ed emissioni di CO2 di soli 20 g/km (WLTP). Questi miglioramenti puntano al ruolo della 01 di traghettatore verso un futuro 100% elettrico, offrendo fino a 75 km di guida puramente elettrica e silenziosa per i tragitti quotidiani.