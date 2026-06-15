Lynk & Co 02, per il my 2027 più comfort e funzionalità. Crossover coupè Ev ha software più rapido e “comunica” con l'esterno

Con l'aggiornamento al modello 2027 la crossover coupé elettrica Lynk & Co 02 guadagna in comfort e funzionalità, rispondendo alle richieste di modifiche raccolte tra i clienti. Le novità più interessanti riguardano l'abitacolo della vettura che ora sfoggia nuove finiture in microfibra su cruscotto e pannelli porta ed è caratterizzata da una console centrale ridisegnata, migliorata da dettagli più funzionali. Le cinture di sicurezza gialle sono un'altra particolarità della 02 my 2027, che a livello tecnologico dispone di aggiornamenti del software di bordo, ora più veloce e reattivo, e di nuove funzionalità connesse.

«L'avvio rapido del sistema - sottolinea un comunicato - consente alla vettura di essere pronta quasi istantaneamente, mentre le nuove configurazioni personalizzate permettono al conducente di impostare facilmente le proprie preferenze fin dal primo utilizzo. Anche l'interazione con i principali comandi di bordo è stata ottimizzata, rendendo funzioni frequenti - come il volante riscaldato - più immediate e accessibili, migliorando così usabilità e comfort di guida». Per gli amanti delle sfiziosità hi-tech da segnalare l'integrazione del sistema di bordo con game-link, per utilizzare a vettura ferma lo schermo in plancia per i videogiochi e la funzione «Hey Honk»: questa permette al guidatore di interagire con l'ambiente esterno attraverso gli speaker della vettura, grazie a una selezione di suoni personalizzati come 'Applausi', 'Scusami' e "'Bye Bye'.

«La 02 rappresenta un modello chiave all'interno del nostro portfolio elettrico in Europa - chiarisce Nicolas López Appelgren, Ceo di Lynk & Co International -, combinando performance, tecnologia e praticità d'uso quotidiano. Con il MY27 introduciamo aggiornamenti concreti che migliorano comfort, reattività ed esperienza complessiva a bordo, continuando a evolvere il prodotto sulla base dei feedback reali dei nostri clienti».