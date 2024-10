Lynk&Co 02, design accattivante ed autonomia elettrica di 445 km. Inedito modello inaugura nuova strategia del brand

Si chiama 02 la novità in casa Lynk & Co, che punta su design e mobilità elettrica. Svelata a Milano in occasione di un evento internazionale, il nuovo modello della del brand è veicolo 100% elettrico, pensato per il mercato europeo e conosciuto come Z20 in Cina. Gli elementi caratterizzanti della nuova arrivata EV a cinque porte, cominciano dal software avanzato e dall''autonomia totalmente elettrica di 445 km. Lynk & Co 02 segna anche l'inizio del prossimo capitolo nell'espansione ed evoluzione strategica del marchio, che entra ora nel mercato europeo dei veicoli completamente elettrici.

«La nuova 02 rappresenta un nuovo inizio per Lynk & Co - ha commentato Nicolas López Appelgren, Ceo di Lynk & Co International - e il nostro modello di business si sta espandendo, così come cresce il nostro portfolio di modelli e grazie a questo abbiamo la possibilità di entrare in nuovi mercati. Questi cambiamenti strategici sottolineano il nostro impegno nel fornire una maggiore scelta, flessibilità e accessibilità ai nostri clienti».

La Lynk & Co 02 introduce un livello di autonomia elevato, con un occhio al piacere di guida. Il design è accattivante e l'abitacolo è digitalmente avanzato, dove tutto è pensato per essere facile da utilizzare. I materiali riciclati sono stati scelti per la realizzazione degli interni. Progettata nello studio di design internazionale di Lynk & Co a Göteborg, la 02 ha preso vita grazie a una collaborazione precedenti nel settore automobilistico, tra i clienti del Suv ibrido plug-in 01 e i team interni di design e ingegneria del brand. La community di Lynk & Co ha infatti influenzato in maniera significativa i tratti distintivi del nuovo modello, contribuendo con oltre 6.000 messaggi a delineare le caratteristiche più desiderate. Le indicazioni sono arrivate al marchio grazie alla funzione Co:lab, l'applicazione installata su tutte le 01 che permette agli utenti di fornire un feedback digitale. La nuova Lynk & Co 02 sarà disponibile per la vendita online in Europa dall'11 ottobre, con prezzi a partire da 35.495 euro.