Lynk & Co 08, l'innovazione al centro del progetto. Suv ibrido plug-in avrà autonomia totale di 1.100 km

Lynk & Co porta in Europa il suo Suv ibrido plug-in Lynk & Co 08, all'insegna della mobilità sostenibile e della guida elettrificata accessibile. La 08 è il primo modello in Europa firmato Lynk & Co a offrire un'autonomia completamente elettrica di 200 km nel ciclo WLTP. Con un'autonomia totale di oltre 1.100 km e una ricarica rapida in corrente continua che porta la batteria dal 10% all'80% in 33 minuti, la 08 è stata progettata con l'obiettivo di massimizzare comodità e prestazioni, per gli spostamenti quotidiani o per i viaggi più lunghi. Con il lancio della 08, Lynk & Co entra anche nel segmento D dei SUV, ampliando ulteriormente il proprio portfolio.

Forte di questo slancio, Lynk & Co sta accelerando la sua strategia di espansione in Europa su più fronti, a cominciare, nel 2025, da una crescita attraverso una selezione di retailer Lynk & Co in tutta Europa, migliorando la sua accessibilità e la presenza nei mercati chiave. Lynk & Co entrerà poi in nuovi mercati europei nel corso del 2025. «La Lynk & Co 08 rappresenta una tappa fondamentale per il nostro marchio - ha affermato Nicolas López Appelgren, Ceo di Lynk & Co International - perché è un SUV potente, raffinato ed efficiente che offre un'esperienza di guida eccezionale.

Con la sua autonomia elettrica estesa, la 08 colma il divario verso una mobilità completamente elettrica» La Lynk & Co 08 disponibile in due versioni, Core e More, arriverà in Europa nel giugno 2025. I clienti potranno acquistare la 08 presso un retailer Lynk & Co, direttamente sul sito web di Lynk & Co o presso i Lynk & Co Club più vicini, con prezzi a partire da 52.995 euro.