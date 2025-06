Lynk & Co 08, il Suv plug-in da 544 cv che fa 200 km in elettrico da luglio in vendita online

Sono ufficialmente aperte le vendite di Link&Co 08, il SUV ibrido plug-in con un'autonomia di oltre 200 chilometri in modalità 100% elettrica proposta a un prezzo di listino che parte da 52.995 euro. Il nuovo SUV è disponibile nei due allestimenti Core e More, e segna un nuovo capitolo del marchio in termini di design, tecnologia e user experience, come per esempio con l'adozione della ricarica rapida in corrente continua, che consente di passare dal 10 all'80% in circa 33 minuti. E, per andare incontro ai clienti, Link&Co sta accelerando l'espansione del network retail, rafforzando la presenza sul territorio grazie a una rete crescente i partner strategici, oltre ai club e ai canali digitali già attivi.

A partire dal prossimo mese di luglio, il Suv 08 sarà acquistabile attraverso i partner retail Lynk&Co distribuiti in tutto il Paese oltre al Club di Milano in Corso Venezia 6 e sul sito ufficiale Lynk & Co. Infine, è già possibile prenotare un test drive sul sito del marchio. Il serbatoio di benzina garantisce poi un'autonomia complessiva di 1.400 km, sempre secondo l'omologazione CLTC. Il sistema di propulsione ibrida, denominato da Lynk & Co "E-Motive EM-P" si compone di due motori elettrici, trazione integrale e un motore a benzina 1.5 turbo a tre cilindri. La potenza totale del sistema raggiunge i 400 kW (544 cv) e la coppia massima arriva a 900 Nm.