Lyriq-V, arriva il primo Suv elettrico Cadillac ad alte prestazioni. Ha 615 cv e 880 Nm per uno scatto 0 - 100 in 3,3 secondi

Cadillac, il brand premium di General Motors, ha ampliato la famiglia dei modelli prestazionali V-Series con il suv Lyriq-V. È il primo componente completamente elettrico della V-Series che il brand dedica alle versioni sportive e, secondo John Roth vicepresidente global Cadillac, «cattura lo spirito della marca, incarnando la nostra incessante ricerca dell'eccellenza ingegneristica attraverso i nostri veicoli da corsa e di produzione». Programmato per essere venduto inizialmente negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e successivamente nel resto del mondo, Lyriq-V inizierà la produzione nei prossimi giorni presso lo stabilimento GM di Spring Hill nel Tennessee. Come afferma Cadillac nella sua nota, Lyriq-V è un modello di lusso completo con un carattere poliedrico e iconico e caratteristiche orientate alle prestazioni. Il sistema propulsivo elettrico eroga infatti tra 615 Cv e 880 Nm di coppia massima che, secondo i test preliminari, permettono un scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

«Lyriq-V unisce lusso, tecnologia e prestazioni per spingere le sue capacità al limite - ha affermato Dave Stutzman, ingegnere capo del progetto Lyriq-V - Con la combinazione di una struttura rigida e di un baricentro più basso, le sospensioni sono state ottimizzate per raggiungere il giusto livello di precisione e al tempo stesso di confort». Dotato di trazione integrale a doppio motore standard e batteria da 102 kWh, Lyriq-V mette a disposizione del guidatore la funzione Velocity Max, che una volta selezionata libera la piena capacità di prestazioni del veicolo. Ulteriori tecnologie di miglioramento delle prestazioni includono il V-Mode - a cui si accede anche tramite il pulsante V montato sul volante - che consente di salvare impostazioni incentrate sulle prestazioni, tra cui Competitive Mode e un'esperienza sonora unica.

Launch Control è invece progettato per un'accelerazione ancora più emozionante in modo da fornire (una volta che è attivato in V-Mode o Velocity Max) lo scatto 0-100 in 3,3 secondi, valore che ne fa la Cadillac stradale più veloce di sempre. Competitive Mode abilita una serie di funzionalità di gestione della trazione specificamente progettate per aumentare l'agilità anche in pista. Altro elemento distintivo sono i freni anteriori ad alte prestazioni Brembo e propongono come optional pinze rosse con il logo V-Series.