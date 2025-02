Maextro S800, anche la Cina ha sua “Maybach”. Ammiraglia elettrica con range extender sviluppata con Huawei

Secondo il sistema di trascrizione dei caratteri cinesi si chiama Zūnjiè S800, ma per il Gruppo Jac, che la considera il suo progetto di punta, è la Maextro S800. Questa imponente ammiraglia elettrica con range extender (EREV) da 5 metri di lunghezza e 2 di larghezza - che non nasconde di essersi ispirata al mondo Maybach - ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e della stampa per essere il primo frutto di fascia alta di Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) che è il braccio armato del colosso della telefonia e dei prodotti digitali Huawei.



Il debutto di Maextro S800 è avvenuto, non a caso, in questi giorni durante l'evento di presentazione dell'ultimo smartphone di Huawei, il pieghevole in ceramica e titanio Mate X6. E con il lancio dei preordini si è saputo che la nuova ammiraglia del marchio Maextro costerà fra i corrispettivi di 140 e 200mila euro.

La Maextro S800 è costruita sulla piattaforma Tuling di seconda generazione, che in Cina è nota come Longxing (letteralmente 'viaggio del drago'). Questa architettura incorpora funzionalità avanzate nella guida intelligente e per i servizi di bordo e l'equipaggiamento dell'abitacolo. Anche se l'azienda attribuisce al linguaggio del design della nuova S800 una sua personalità propria, derivando dallo standard Zhizun New Luxury, i riferimenti al brand di lusso del Gruppo Mercedes sono evidenti. E ci sono anche alcune divagazioni in stile Rolls-Royce, compreso il cielo stellato in abitacolo. Spicca comunque il trattamento del fontale, con i fari high tech disposti verticalmente e arricchiti da finiture in cristallo e metallo, elementi 'stellari' che si trovano anche sulle maniglie delle portiere.

Ma Maextro S800, che ha come genitore Huawei, si distingue per gli elevati standard di assistenza alla guida intelligente avanzata (livello L3) del sistema ADS del colosso cinese dell'elettronica. ADS introduce infatti funzionalità di parcheggio automatico, avvio e uscita dalla piazzola automatici e molte altre funzioni personalizzabili. Il pacchetto sensori di Maextro S800 prevede l'uso del LiDar a 192 linee di Huawei e di una tecnologia di apprendimento profondo degli ambienti stradali, che beneficia anche dell'Instinct Safety Network di Huawei e consente decisioni più accurate e reattive. Il network che rende intelligente la nuova ammiraglia cinese sfrutta una potenza di 'cloud computing' che raggiunge 7,5E FLoating point Operations Per Second (FLops).



Harmony Intelligent Mobility Alliance ha spiegato che Maextro S800 debutterà con il sistema di comunicazione intelligente in-vehicle Huawei Xinghe, che commuta attivamente le reti per una connettività ottimale, precarica le mappe in base alla potenza del segnale prevista e integra un sistema di comunicazione satellitare che estende la connettività fino a 30 metri oltre l'auto. La S800 è un modello solo elettrico - disponibile con motore singolo, doppio o triplo per potenze rispettivamente di 218, 313 e 323 Cv - che può essere acquistata con range extender. Si tratta di un propulsore turbo benzina da 1,5 litri che non è collegato meccanicamente alle ruote e ricarica la batteria da 63,25 kWh, consentendo di estendere l'autonomia solo elettrica che è di 272-371 km.