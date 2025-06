Maextro S800, in Cina boom di ordini per la berlina superlusso di JAC e Huawei. A parità di contenuti costa metà di una Maybach

Nonostante un prezzo che per quel mercato è da considerarsi elevato (si va dal corrispettivo di 98mila a oltre 141mila dollari) è boom di vendite in Cina per la nuova berlina super-lusso Maextro S800 frutto di una joint venture tra JAC e Huawei. Disponibile sia con propulsori completamente elettrici che ad autonomia estesa (cioè con range extender costituito da un motore termico 1.5 che ricarica la batteria) la Maextro S800 ha ricevuto 3.600 ordini in una settimana, di cui 1.600 in sole 24 ore. Come sottolineano i media cinesi, il doppio punto di forza è rappresentato da un lato dall'immagine 'extralusso' con quelle finiture e quelle dotazioni che piacciono tanto ai cinesi più abbienti (è il caso delle due poltrone letto nella zona posteriore dell'abitacolo).

E dall'altro da un posizionamento davvero “conveniente” rispetto alle dirette rivali elettriche, che sono la Maybach (in listino a 204mila dollari) e la Rolls-Royce Ghost parte da circa 585mila dollari. Maestro S800 è davvero imponente e potente. Lunga 5,480 m, larga 2,0 e alta 1,536 ha un passo di 3.370 mm dimensioni che sono simili a quelle di una Classe S. Sotto il cafone - o meglio sotto la carrozzeria - ci sono infatti sistemi propulsivi Il elettrici (con pacco batterie da 95 kWh) a due motori per 523 Cv e tre motori da 852 Cv.

La versione con autonomia estesa aggiunge un motore da 1,5 litri che funziona esclusivamente da generatore, abbinato a una batteria che in questo caso è da 'soli' 65 kWh e propone la stessa potenza di 523 Cv della configurazione elettrica a due motori.