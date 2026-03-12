Mahindra BE 6 Batman Edition, l'auto pipistrello ritorna in una nuova serie speciale dedicata alla The Dark Knight Trilogy

Dopo il travolgente successo ottenuto nell'agosto 2025 del suv elettrico BE 6 Batman Edition quando i 999 esemplari previsti si sono esauriti in pochi minuti, Mahindra ha ripetuto in india l'operazione con una nuova serie speciale dedicata alla The Dark Knight Trilogy. Anche le 999 unità di questo secondo lotto del BE 6 Batman Edition - ritornato 'a grande richiesta' da parte dei fan - sono andate però esaurite solo 7 minuti dopo l'apertura delle prenotazioni. Le consegne sono previste a partire dal prossimo 10 aprile a un costo che corrisponde a 31.800 euro. Basata sulla variante top di gamma Pack Three del suv elettrico BE 6 con verniciatura Satin Black, la nuova Batman Edition presenta numerose modifiche estetiche ispirate alla trilogia del Cavaliere Oscuro ma - nonostante un aumento di prezzo corrispondente a 800 euro - non comporta arricchimenti rispetto alla edizione limitata egualmente 'bruciata' nel 2025.

La personalizzazione - approvata dalla Warner Bros proprietaria dei diritti - include anche adesivi Batman sulle portiere, emblemi dell'eroe pipistrello sui pannelli della carrozzeria e cerchi in lega da 20 pollici. I componenti delle sospensioni e le pinze dei freni sono rifiniti in una tonalità dorata che, assieme al nero, caratterizza tutta questa edizione. E' quanto si ritrova in abitacolo che adotta rivestimenti in pelle scamosciata nera con cuciture dorate e l'emblema di Batman. Una targhetta numerata sulla console centrale sottolinea l'appartenenza allai edizione limitata.

La lista delle dotazioni rimane invariata rispetto alla BE 6 standard e include due schermi da 12,3 pollici, un head-up display con realtà aumentata, un sistema audio Harman Kardon a 16 altoparlanti, sistemi Adas di Livello 2, sette airbag e una telecamera con visione a 360 gradi. Meccanicamente identica alla variante Pack Three del suv BE 6 la Mahindra Batman Edition utilizza il pacco batteria da 79 kWh offerto sulla variante top di gamma, e permette (secondo l'azienda indiana) un'autonomia fino a 682 km con una singola carica. Il motore elettrico eroga 286 Cv e 380 Nm.