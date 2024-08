Maseratidue one-off su base Quattroporte ed MC20. Ad un cliente americano il frutto della produzione Fuoriserie

Nella giornata del 31 luglio, a Stresa, nell'incantevole scenario del Lago Maggiore, un facoltoso cliente americano ha ricevuto due vetture Maserati speciali, frutto della produzione Fuoriserie della Casa modenese. Nello specifico, si tratta dell'ultima Quattroporte prodotta con il motore termico V8, che è stata rinominata Grand Finale, e della MC20 Iris. Le auto in questione sono frutto di due creazioni uniche, infatti, gli esterni di Quattroporte Grand Finale sfoggiano l'elegante colorazione Blu Nobile, con il kit esterno realizzato in carbonio, verniciato dello stesso colore, e le pinze freno in allumino spazzolato; presenta sul parabrezza, e all'interno della portiera lato guidatore, il numero identificativo della vettura 999999.

Inoltre, è stata realizzata una cover personalizzata per custodire il propulsore, con impresse le firme del team Fuoriserie e degli ingegneri che hanno lavorato al progetto. L'abitacolo sfoggia il volante con inserto in radica, il pannello porta nella colorazione TAN, l'A pillar in pelle nera, il logo del tridente con cuciture nere sul poggiatesta, il baule foderato in pelle e l'inserto della maniglia della portiera passeggero in radica. Non mancano il badge 'Grand Finale' sul tunnel centrale, e soglie battitacco dedicate.

La MC20 Iris, invece, si contraddistingue per il vivace e futuristico colore AI Aqua Rainbow per gli esterni con tanto di tridente in bella vista al centro dei coprimozzi; mentre all'interno la colorazione AI Aqua Rainbow valorizza le cuciture che risaltano sul bracciolo, sul tunnel centrale, entrambi in pelle ICE, con il tunnel realizzato per la prima volta nel pregiato materiale, e sul volante. Tra i dettagli annoveriamo anche i segni '+' e '-' delle palette al volante verniciati nella stessa colorazione che, in contrasto con il bianco, ritroviamo sul mirino posizionato nella parte alta della corona del volante. Infine, il battitacco è impreziosito dalla scritta 'MC20 Iris' laserata, ed il colore AI Aqua Rainbow ritorna nelle cuciture che spiccano sul rivestimento in pelle nera del baule anteriore e posteriore.