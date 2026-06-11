​Maserati, ecco la MCPURA Cielo Tributo 1926. Consegnata al proprietario a Modena durante il passaggio della 1000 Miglia 2026

Maserati ha consegnato presso lo showroom di Modena, nel corso del passaggio della 1000 Miglia 2026, la MCPURA Cielo Tributo 1926 al suo proprietario. Una scelta che sottolinea il legame del brand con le competizioni, visto che proprio in gara, precisamente nella Targa Florio del 1926, apparve per la prima volta il logo del tridente sul cofano della Tipo 26 di Alfieri Maserati. Frutto del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, la MCPURA Cielo Tributo 1926, che celebra i 100 anni del tridente, si basa su una personalizzazione elaborata attorno ai colori ed alle forme racing degli anni '20. Nello specifico, l'esterno presenta una colorazione Grigio Lamiera Matte, una tonalità che richiama la materia viva tipica delle carrozzerie dei modelli da competizione dell'epoca.

Il colore di fondo è corredato da una livrea bespoke che intreccia il Rosso Capannelle, il Blu Infinito e il Bianco Pastello, mentre al centro del cofano, il badge originale della Tipo 26 viene riproposto con fedeltà documentaria, in modo da sottolineare un punto di contatto diretto tra la vettura con l'antenata del 1926. Inoltre, il tridente storico è presente sull'anteriore e sul montante B in tonalità Bianco Pastello, è affiancato dal logo Fuoriserie e dipinto nella medesima tinta. I cerchi Cyclonic da 20 pollici diamantati di colore rosso richiamano la livrea del corpo vettura e mostrano pinze freno di colore nero.

La personalizzazione esterna vede protagonista anche il tridente in Blu Infinito e Bianco presente sul tonneau cover, che offre una doppia interpretazione del logo attuale combinato con il primo tridente storico disegnato da Mario Maserati nel 1926. Infine, nei badge delle porte troviamo le firme dei protagonisti di quella prima gara: Alfieri Maserati e il meccanico Guerino Bertocchi. Il tutto è completato dal Pacchetto Carbonio Esterni. L'abitacolo della MCPURA Cielo Tributo 1926 attinge al catalogo Fuoriserie per il tridente cucito sui poggiatesta dei sedili riscaldati, sfoggia il Pacchetto Carbonio Interni e vanta il sistema audio Sonus Faber High Premium da 695 watt e 12 altoparlanti.