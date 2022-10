Maserati FTributo celebra Maria Teresa De Filippis. Ghibli e Levante dedicate a prima donna qualificata in Gp F1

MODENA - Il grande passato sportivo di Maserati e i piloti che lo hanno costruito hanno ispirato una nuova edizione speciale di Ghibli e Levante che la Casa del Tridente dedica a Maria Teresa De Filippis la prima donna ad essersi qualificata ad un Gran Premio di Formula 1 al volante di una Maserati 250F. Ghibli e Levante FTributo Special Edition rendono omaggio allo spirito tenace della pilotessa di Marigliano in provincia di Napoli (vi era nata nel 1926) che si fece notare alla guida di una Maserati A6GCS (che condivideva con Luigi Bellucci) nell’ottobre del 1955 conquistando il nono posto assoluto - il quarto nella classe 2 litri - alla 39esima edizione della Targa Florio. Quella fu l’occasione di una svolta nel mondo delle gare automobilistiche che portò la De Filippis, sfida dopo sfida, ad abbattere le convenzioni e a diventare la prima donna a gareggiare in Formula 1 nel 1958, proprio a bordo di una Maserati.

Le capacità e il carattere della De Filippis e il richiamo senza tempo al mondo racing del Tridente, hanno ispirato le nuove FTributo Special Edition declinate in tiratura limitata su Ghibli e Levante e proposte nei due esclusivi colori Arancio Devil e Grigio Lamiera. Con le FTributo Special Edition la sportività viene elevata ad un nuovo livello grazie ai dettagli accattivanti e all’estetica sportiva. Già dagli esterni è evidente il richiamo all’adrenalina nelle competizioni. Arancio Devil è un particolare arancione saturo, una combinazione di vibrante energia ed audacia, richiamo al soprannome di Maria Teresa, ‘la diavolessà. Il grigio, invece, si ispira alla pista, la vera ‘casà di Maserati, dove il Tridente ha collezionato vittorie e dove esprime le sue massime performance. A completare gli esterni, nella colorazione Arancio Devil, Levante FTributo presenta cerchi da 21 pollici Anteo e mentre Ghibli FTributo monta cerchi da 21 pollici Titano nel nuovo colore Grigio Opaco.

I dettagli dei cerchi sono blu cobalto così come il badge specifico sul parafango e il logo tridente sul Montante-C. Con la tinta carrozzeria Grigio Lamiera, il colore dei cerchi diventa Glossy Black, mentre i dettagli, il badge specifico e il logo tridente sono a contrasto in arancione. In abitacolo le tonalità delle finiture esterne vengono riprese nelle cuciture: blu cobalto e arancione abbinate alla pelle PienoFiore nera o arancione con pelle PienoFiore color cuoio. Eleganza, performance estreme e sportività rinnovano il binomio vincente tra Maserati e Maria Teresa de Filippis. Una storia di tenacia, coraggio e audacia. La capacità di affrontare le sfide, di competere e di vincere - in pista e non solo - guardando con determinazione al futuro.