Maserati GranTurismo 110 Anniversario, la vettura sportiva che celebra la storia del Tridente

Maserati celebra il suo 110° anniversario con una serie speciale dell’iconica GranTurismo: la “110 Anniversario”. Questo modello, realizzato in edizione limitata, rappresenta un omaggio alla tradizione del Tridente ed è in grado di unire performance e design, oltre a una qualità artigianale con l’elevata tecnologia in una visione moderna e innovativa della classica sportiva Maserati.

La GranTurismo è una vettura che incarna il DNA della Casa di Modena combinando prestazioni sportive, comfort per i lunghi viaggi e raffinatezza. Con la GranTurismo Folgore, Maserati abbraccia il futuro grazie a una propulsione 100% elettrica segnando, così, un punto di svolta nella sua storia. Questo modello rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione, un manifesto del lusso italiano reinterpretato alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e tecnologia.

La serie speciale “110 Anniversario” celebra questo spirito innovativo con un numero di esemplari limitato pari agli anni di storia della casa modenese. Il modello riflette un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione, reso possibile dal Programma di Personalizzazione Fuoriserie. Grazie a questa divisione, ogni veicolo diventa una creazione unica, adattata ai gusti e alle preferenze dei clienti più esigenti, confermando il posizionamento esclusivo del Brand nel panorama automobilistico internazionale.

La Maserati GranTusimo “110 Anniversario” viene proposta in due versioni, ognuna disponibile in 55 esemplari. La prima, denominata Rame Folgore, si distingue per una finitura audace arricchita da interni in Econyl denim e cuciture color rame. La seconda, Blu Inchiostro, presenta una tonalità elegante con interni neri e dettagli blu. Entrambe le varianti sono caratterizzate da cerchi speciali con dettagli “black and Copper” e finiture esclusive. Ogni dettaglio è stato studiato per offrire un’esperienza unica, che combina estetica, funzionalità e materiali innovativi.

A rendere questa serie ancora più unica è il logo creato per l’occasione: il Tridente accompagnato dal numero “110”, caratterizzato da un lettering inclinato che simboleggia dinamicità e innovazione. Questo logo incarna appieno l’essenza di Maserati: un Marchio che guarda al futuro senza dimenticare il suo glorioso passato.

Il logo dell’anniversario comparirà anche sulla monoposto elettrica Tipo Folgore, pronta a debuttare con una livrea blu e oro rosa il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile, per la prima gara della nuova stagione di Formula E. Il tutto a sottolineare l’impegno del Tridente nella competizione e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel campo della mobilità elettrica.

La “GranTurismo 110 Anniversario” farà il suo debutto su strada durante la Tridente Experience, un evento esclusivo di due giorni pensato per celebrare questo importante anniversario con ospiti e clienti selezionati. Il 30 novembre, presso lo showroom di Viale Ciro Menotti, verra svelata ufficialmente la vettura offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella storia ultracentenaria del Tridente. Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare da vicino i dettagli esclusivi della serie speciale e scoprire come Maserati continui a reinventarsi mantenendo intatti i valori che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Con questa serie speciale, Maserati riafferma la sua missione di scrivere il futuro della mobilità di lusso, rispondendo alle esigenze dei suoi clienti e continuando a portare il Made in Italy nel mondo. Dopo 110 anni, il Tridente rimane un simbolo di innovazione e raffinatezza senza tempo. Questa celebrazione non è solo un tributo al passato, ma un ponte verso il futuro in cui il lusso italiano continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il design e la performance.