Maserati GranTurismo, l'icona del lusso sportivo si evolve. Tre varianti in gamma: GT da 490 cv, Trofeo da 590 cv e l'elettrica Folgore da 760 cv

In occasione dei 112 anni dalla nascita della casa modenese e dei 100 anni del logo del Tridente, Maserati rinnova la GranTurismo con un aggiornamento strategico che punta a rafforzare il posizionamento del marchio nel segmento luxury. Abbiamo guidato la nuova GranTurismo nella versione d'ingresso da 490 CV, sulle strade collinari intorno a Trieste, in un percorso che ha unito il fascino del mare alle curve delle colline slovene. Il listino parte da poco più di 161 mila euro per la Folgore, mentre la versione più sportiva Trofeo arriva a 199.900 euro.

La nuova GranTurismo mantiene intatto il concetto originale di gran turismo all'italiana: prestazioni elevate, comfort nei lunghi viaggi e lusso artigianale. Il design evolve con un frontale ridisegnato per ogni versione, nuove soluzioni aerodinamiche e una gamma di colori inedita. Le prese d'aria ottimizzate, l'air curtain anteriore e gli interventi sul fondo vettura migliorano l'efficienza, mentre i nuovi cerchi Tridente ampliano la carreggiata di 10 mm aumentando stabilità e precisione in curva. Il risultato è una vettura elegante e aggressiva allo stesso tempo, capace di superare i 300 km/h mantenendo una forte identità Maserati.

L'abitacolo rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di qualità e tecnologia. La GranTurismo offre quattro posti e, grazie ai quasi cinque metri di lunghezza, una maggiore abitabilità rispetto al passato, anche se la seconda fila resta più adatta a brevi trasferimenti. Il bagagliaio raggiunge una capacità di 310 litri, sufficiente per affrontare viaggi anche a lunga percorrenza. Materiali pregiati, nuove combinazioni cromatiche e dettagli come il volante ispirato al mondo delle corse, il Digital Clock con corona metallica e il selettore Prnd tridimensionale contribuiscono a creare un ambiente raffinato e sportivo.

La dotazione tecnologica comprende tre schermi digitali: il display centrale da 12,3 pollici, quello dedicato ai comandi comfort da 8,8 pollici e il quadro strumenti da 12,2 pollici, oltre all'head-up display. Debuttano inoltre nuove grafiche dell'infotainment, il monitoraggio della stanchezza del conducente e sistemi di assistenza evoluti. Non manca l'attenzione al comfort, con sospensioni pneumatiche, insonorizzazione curata e una taratura pensata per offrire il massimo equilibrio tra sportività e capacità di macinare chilometri.

La gamma si conferma composta da tre varianti: GranTurismo da 490 CV, Trofeo da 590 CV e Folgore elettrica da 760 CV. La versione che abbiamo provato è equipaggiata con il motore Nettuno V6 3.0 Twin Turbo nella configurazione da 490 CV e 600 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a otto rapporti. È la variante più equilibrata della gamma, quella che meglio interpreta lo spirito originale della GranTurismo: non una supercar estrema, ma una sportiva capace di accompagnare il conducente ogni giorno. L'erogazione della potenza è progressiva e continua, con una risposta sempre pronta e una spinta vigorosa.

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 302 km/h. Tra le curve delle colline slovene la GranTurismo mostra un comportamento preciso e coinvolgente. Lo sterzo è diretto, il telaio comunica sicurezza e la trazione integrale permette di sfruttare tutta la potenza anche nei tratti più impegnativi. La nuova modalità di guida Country amplia la versatilità, mentre le impostazioni Sport rendono più incisiva la risposta di motore, cambio e sospensioni.

Nonostante le dimensioni importanti, la vettura sorprende per agilità e capacità di adattarsi rapidamente al percorso. Accanto alle versioni con motore termico resta la GranTurismo Folgore, la prima Maserati completamente elettrica. Grazie a un sistema a 800 Volt con tre motori, batteria da 92,5 kWh e potenza continua di 760 CV, offre prestazioni da supercar con un'autonomia salita fino a 540 km grazie anche al sistema Awd Disconnect, che scollega l'asse anteriore quando non necessario per migliorare l'efficienza.