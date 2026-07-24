Maserati Grecale, alza l'asticella di lusso e sportività il suv del Tridente. Ha motori mild hybrid, V6 Nettuno e full electric Folgore

Maserati aggiorna il suv Grecale con un design più incisivo, un abitacolo ancora più curato nei dettagli e una dinamica di guida che conferma il carattere sportivo tipico del Tridente. La gamma comprende motorizzazioni mild hybrid, il V6 Nettuno e la versione completamente elettrica Folgore, offrendo un mix di comfort, tecnologia e prestazioni. Il listino parte da 79.900 euro per la Grecale Mhev da 250 CV e raggiunge circa 128 mila euro per la Trofeo equipaggiata con il V6 da 530 CV. Abbiamo provato l'aggiornamento di Maserati Grecale sulle strade della zona di Trieste, tra percorsi urbani, tratti collinari e strade più veloci, un ambiente ideale per mettere alla prova il carattere versatile del suv del Tridente che, in ogni situazione, ha saputo adattarsi mettendo in evidenza le sue doti.

Con una lunghezza di 4.876 mm, il D-suv del Tridente evolve senza tradire la propria identità, rafforzando il legame tra lusso italiano, praticità quotidiana e piacere di guida. Le dimensioni sono generose come anche la capacità di carico che si attesta di 570 litri. Dal punto di vista estetico è riconoscibile per un frontale più incisivo, caratterizzato dalla nuova interpretazione dello «shark-nose», elemento stilistico che richiama le sportive del marchio e le monoposto Maserati del passato. La calandra ridisegnata e i nuovi paraurti donano maggiore personalità, mentre gli interventi aerodinamici, come l'air curtain integrato, contribuiscono a migliorare efficienza e stabilità. La linea laterale mantiene un equilibrio riuscito tra eleganza e sportività, con superfici morbide, proporzioni dinamiche e dettagli tecnici che sottolineano il carattere della vettura.

La gamma offre numerose possibilità di personalizzazione, con cerchi fino a 21 pollici, diverse finiture e configurazioni capaci di interpretare sia l'anima più elegante sia quella più sportiva. La versione Trofeo accentua il lato prestazionale, mentre la Folgore propone un'identità specifica grazie a soluzioni aerodinamiche dedicate e dettagli pensati per migliorare l'efficienza. L'abitacolo conferma l'impostazione premium di Maserati grazie ai materiali di qualità, tra cui pelle, legno e carbonio, a cui si abbina una tecnologia moderna per creare un ambiente raffinato e funzionale. Il nuovo volante dal disegno sportivo, il selettore del cambio ridisegnato e l'orologio digitale ottagonale aggiungono un tocco distintivo. Uno dei punti di forza resta l'abitabilità: grazie al passo generoso, Grecale offre spazio ai vertici della categoria, con un comfort elevato anche per chi viaggia dietro e un bagagliaio adatto all'utilizzo quotidiano. Al volante, il suv del Tridente convince fin dai primi metri per il feeling di guida immediato.

La posizione di guida trasmette sicurezza e controllo, anche se il montante A piuttosto imponente limita leggermente la visibilità nelle manovre e nelle svolte più strette. Un dettaglio che richiede qualche attenzione in città, ma che non penalizza l'esperienza complessiva. La dinamica di guida è uno degli aspetti più convincenti: nonostante la massa di circa 2.000 kg, Maserati Grecale sorprende per agilità e capacità di nascondere il proprio peso. Lo sterzo è preciso, la risposta della vettura è rapida e il sistema di sospensioni gestisce molto bene i trasferimenti di carico, limitando il rollio anche nella guida più brillante. Il risultato è un suv stabile e coinvolgente, capace di offrire comfort nei lunghi viaggi ma anche un comportamento sportivo quando si aumenta il ritmo.

Il protagonista della gamma è il V6 Turbo derivato dal motore Nettuno, dotato di tecnologia a precamera di derivazione Formula 1. Nella versione Trofeo da 530 CV regala prestazioni da sportiva pura, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 285 km/h, accompagnate dal caratteristico sound Maserati. Le versioni mild hybrid puntano invece sul miglior compromesso tra prestazioni ed efficienza, mentre la Folgore rappresenta la nuova frontiera elettrica del modello con 550 CV e soluzioni aerodinamiche specifiche.