Maserati Grecale, l'evoluzione cresce con il MY25. Nuova versione con 4 cilindri mild hybrid da 300 cv

La Maserati Grecale si aggiorna con il MY25, e presenta una gamma più ampia grazie all'arrivo della versione Grecale, forte di un motore 4 cilindri mild hybrid da 300 CV, e caratterizzata da diversi dettagli di lusso sia fuori che dentro, come i cerchi diamantati da 20 pollici e gli interni in pelle premium, oltre ai sedili comfort riscaldati, che offrono maggiore comodità in viaggio. Salendo verso l'alto, il listino propone la versione Modena equipaggiata con il 4 cilindri mild hybrid, che eroga 30 CV in più, e che offre una dotazione maggiormente incentrata alla sportività, come sottolinea la presenza del differenziale a slittamento limitato e delle sospensioni adattive. Questa variante, inoltre, presenta accenti estetici più sportivi, come i cerchi da 21 pollici Diamond ed i fari Matrix.

Al vertice della performance della famiglia Grecale rimane la versione Trofeo spinta dal V6 Nettuno da 530 CV; mentre la declinazione elettrica del Suv Maserati, denominata Folgore, è dotata di una batteria da 105 kWh ed eroga una potenza da 410 kW. Con una gamma più ampia cresce anche l'offerta di colori, che arriva fino ad 11 tinte di carrozzeria, a cui si aggiungono nove colori solid and metallic, tra cui i nuovi Blu Pastello e Giallo Genio Glossy, tredici proposte tristato e quadristrato, inclusi i nuovi Dark Aurora Boreale e Gold Venus, e 4 colori opachi, tra cui il Digital aurora Matte, presenti nel Programma Maserati Fuoriserie. A rendere ancora più interessante la scelta cromatica della Maserati Grecale pensa la Collezione Primavera, che annovera combinazioni di colori più vibranti, tra cui spiccano gli esterni Orange Devil, abbinati a pinze freno nere e ad un interno in pelle Sport Premium Ice/Nero. Cinque le tipologie di cerchi, abbinati a pinze freni in cinque colori, di cui uno Fuoriserie.

Con il MY25, inoltre, arrivano nuove combinazioni cromatiche interne: nello specifico, le configurazioni dei sedili sono cinque, tra cui le nuovissime opzioni Premium Leather Chocolate e Sport Leader Black Blue, oltre alla possibilità di scegliere undici sedili Fuoriserie ai quali si possono abbinare due finiture di interni di serie e altre quattro del programma di personalizzazione. Tra i service contracts pensati per la nuova gamma Grecale 2025 è possibile scegliere la garanzia estesa Maserati, che offre la stessa copertura della garanzia contrattuale fino al quinto anno dalla data di registrazione, senza limiti di chilometraggio; l'estensione della garanzia sui componenti della trasmissione fino al decimo anno, senza limiti di chilometraggio, denominata extra 10, che offre anche vantaggi aggiuntivi su ricambi e accessori originali; ed il Pacchetto freni, per beneficiare di un servizio completo di sostituzione dei freni, associato al servizio pick-up & delivery ed all'auto di cortesia.

Infine, il programma Maintenance Premium copre i primi tre tagliandi, mentre il Maintenance 103 estende i medesimi controlli accurati su componenti e parti soggette ad usura, in base alla scheda di manutenzione del veicolo, fino al decimo tagliando. «Abbiamo voluto ampliare la nostra offerta commerciale per rispondere alle esigenze e ai desideri dei nostri clienti - ha dichiarato Santo Ficili, ceo di Maserati - offrendo una varietà di opzioni che combinano prestazioni, eleganza e innovazione».