Maserati Grecale Folgore my 2026, l'elettrica Maserati migliora l'autonomia e rivede l'estetica

Il Tridente evolve profondamente il suo suv 100% elettrico. Maserati Grecale Folgore viene presentato nella versione Model Year 2026, che introduce una serie di contenuti tecnologici ed estetici nonché il sistema AWD-Disconnect che ne migliora l'autonomia. Il cuore di questo up-grade di Maserati Grecale Folgore riguarda l'introduzione del sistema AWD-Disconnect che eleva l'autonomia fino a 580 chilometri e consente di passare dalla trazione integrale a posteriore in 500 millesimi di secondo attraverso il disinnesto fisico dei semiassi anteriori dai mozzi.

La gestione intelligente della trazione si avvale di una rete di sensori e di algoritmi avanzati in grado di elaborare migliaia di parametri al secondo senza richiedere alcun intervento da parte del conducente. Dato l'apprezzamento da parte degli automobilisti, alcuni sistemi di Maserati Grecale Folgore sono stati confermati, come la funzione di climatizzazione remota dell'abitacolo e il pre-condizionamento automatico della batteria che interviene quando sul navigatore viene impostata una stazione di ricarica ultra-fast come destinazione. Infine, all'interno dell'abitacolo sono state introdotte alcune novità derivanti direttamente dal programma Fuoriserie: tre configurazioni diventano di serie, a cui si affiancano otto possibilità di sedili del programma esclusivo.