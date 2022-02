Maserati Grecale, ultimo tassello del puzzle prima del lancio del 22 marzo. Un divertente camouflage ispirato al maestro Emilio Isgrò

MODENA - Mancano ormai pochi giorni ad un evento eccezionale nella storia di Maserati e, in particolare, nella Nuova Era del Tridente, iniziata con la presentazione delle versioni ibride di Ghibli e di Levante e con il debutto di MC20 la prima supercar a motore centrale del brand. Con un nuovo teaser che mostra alcuni prototipi in collaudo a Modena e nelle strade dell’Emilia, Maserati conferma infatti che il lancio ufficiale di Grecale - la sua Global Premiere tanto attesa nei mercati mondiali in cui il Tridente s’identifica con l’eccellenza e con la sportività del brand - è in programma per il 22 marzo. Le immagini che accompagnano il comunicato ribadiscono che l’energia di Grecale è irrefrenabile e il nuovo suv sta già percorrendo chilometri in tutte le condizioni e in tutte le situazioni, perfettamente suo agio perché il concetto di ‘Everyday Exceptional’ è già nella vita di tutti i giorni di chi Grecale l’ha ideato, realizzato e fatto diventare realtà. Maserati ha scelto questa volta una nuova veste grafica per il leggero camouflage che caratterizza le vetture dei test.

Una serie di messaggi che - in una sorta di puzzle emozionale, come l’affermazione ‘Bellissimo My Cockpit - danno un’anteprima delle caratteristiche e dei contenuti di Grecale. Per non smentirsi, visti gli eletti livelli di raffinata creatività della Maserati della Nuova Era, anche il dossier stampa si adegua al leggero camouflage dei prototipi Grecale. Lo fa “rubando” la tecnica delle cancellature al maestro Emilio Isgrò che dal 1964 ha fatto delle parole nascoste la cifra della sua arte che unisce poesia e composizione visiva. Così i dati tecnici e le prestazioni restano “al buio” ma una riga (difficile sia sfuggita alla mascheratura per caso) recita che Grecale sarà offerto con motori termici convenzionali, con sistemi ibridi ma anche in una variante 100% elettrica.