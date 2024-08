Maserati GT2 Stradale: debutto mondiale alla Monterey Car Week 2024

PER MARCA

Maserati ha svelato in anteprima mondiale la sua nuova super sportiva, la GT2 Stradale, durante l'edizione 2024 della prestigiosa Monterey Car Week. L'evento, che si tiene annualmente nella rinomata località californiana, ha visto la presentazione della vettura nel contesto esclusivo di The Quail, A Motorsports Gathering, un appuntamento immancabile per appassionati e intenditori di auto di lusso.

La Maserati GT2 Stradale rappresenta un connubio perfetto tra prestazioni e design, frutto di un'evoluzione della Maserati GT2, pensata per le competizioni GT, e la MC20, un'icona del marchio. Questo nuovo modello porta sulla strada il meglio della tradizione racing del Tridente, combinando le caratteristiche di una vettura da gara con l'eleganza e il comfort di una super sportiva di lusso.

Con una velocità massima superiore a 320 km/h, una potenza incrementata a 640 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, la GT2 Stradale promette prestazioni straordinarie e un'esperienza di guida senza pari. La vettura, alleggerita di 60 kg rispetto alla MC20, si distingue per la sua sofisticata aerodinamica e un design affascinante, che rievoca l'estetica della sorella da corsa.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha commentato: «La Maserati GT2 Stradale è un prodotto unico che raccoglie la migliore eredità sportiva del marchio, rappresentando al contempo l’evoluzione di una delle vetture più iconiche di Maserati, la halo car MC20. Questo modello nasce per offrire ai nostri clienti un’esperienza di guida su strada senza compromessi, con il comfort e l’innovazione che ci contraddistinguono».

L'evento di The Quail ha visto anche la partecipazione di altre due vetture d'eccezione: la MC20 Icona, che ha fatto il suo debutto nordamericano, e la MCXtrema, protagonista di un evento esclusivo a Laguna Seca con la consegna del primo esemplare. La MC20 Icona celebra il ventesimo anniversario del ritorno di Maserati nelle competizioni GT con la mitica MC12, mentre la MCXtrema, con i suoi 740 CV, rappresenta l'auto da pista più potente mai prodotta dal marchio, incarnando il futuro dello spirito racing di Maserati.

Con questa nuova super sportiva, Maserati continua a consolidare la sua reputazione come leader nel settore delle auto di lusso ad alte prestazioni, combinando tradizione, innovazione e una passione inarrestabile per la velocità.