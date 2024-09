Maserati MC20 GT2 Stradale, a Monza svelata la sportiva del Tridente che prende ispirazione dal mondo delle competizioni

MONZA – Non poteva esserci luogo più iconico che il Tempio della Velocità per svelare su suolo europeo la Maserati MC20 GT2 Stradale. Presentata ufficialmente ad agosto, durante la Monterey Car Week di Pebble Beach, la GT2 Stradale ha fatto la sua prima apparizione europea a Monza, in occasione del campionato Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli. Questa vettura rappresenta l'apice della tradizione sportiva del Tridente: una supercar che fonde alla perfezione il mondo delle competizioni e l'eccellenza della guida su strada. Un veicolo nato per il circuito, ma omologato per l’uso quotidiano, unendo potenza e prestazioni a comfort e stile inconfondibile.

Presentata in occasione della 24 Ore di Spa-Francorchamps dello scorso anno, la Maserati GT2 è stata sviluppata per riportare il marchio italiano ai vertici delle competizioni a ruote coperte. A distanza di più di un anno, la vettura del Tridente ha monopolizzato il GT2 European Series grazie al team LP Racing che, dopo aver fatto incetta di vittorie, punta dritto alla conquista del titolo continentale.

Derivata dalla Maserati MC20, vettura che ha già impressionato per il suo design e le sue prestazioni, la GT2 Stradale è il risultato di un lavoro di perfezionamento tecnico che ha coinvolto ingegneri e designer del brand. Questa vettura non è solo una variante stradale della GT2 da competizione, ma un'evoluzione che sintetizza il DNA racing di Maserati in un'auto capace di affrontare tanto i circuiti quanto la guida urbana.

Il propulsore, il V6 Nettuno da 3,0 litri biturbo, rappresenta il cuore pulsante della MC20 GT2 Stradale. Con una potenza massima portata a 640 CV (471 kW), 10 CV in più rispetto alla MC20 stradale, questa vettura offre prestazioni incredibili: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,8 secondi, e la velocità massima raggiunge i 324 km/h. Questi numeri fanno della GT2 Stradale la vettura a trazione posteriore più scattante della sua categoria.

Il design della MC20 GT2 Stradale è la perfetta miscela tra arte e ingegneria. L'aerodinamica è stata studiata per garantire la massima efficienza e stabilità anche alle alte velocità. Grazie all'uso esteso della fibra di carbonio per il telaio e la carrozzeria, la vettura risulta estremamente leggera, ben 95 kg in meno rispetto la MC20 standard, ma anche robusta e sicura, mantenendo una silhouette elegante e aggressiva, degna di una vera supercar.

Le influenze della GT2 da corsa sono chiaramente visibili, con l’introduzione di componenti che migliorano la deportanza e la gestione dell’aria, come lo splitter, lo spoiler posteriore regolabile manualmente e il diffusore in fibra di carbonio. Tutti questi elementi contribuiscono non solo a rendere la GT2 Stradale veloce e agile, ma anche estremamente stabile nelle curve più impegnative. Infatti nella configurazione ad alto carico la MC20 GT2 Stradale riesce a generare fino a 500 kg di downforce.

Nonostante il suo spirito racing, la MC20 GT2 Stradale offre anche tecnologie e comfort adatti alla guida quotidiana. L'interno, minimalista e orientato verso il guidatore, conserva l'eleganza tipica di Maserati, con materiali di alta qualità e finiture curate nei minimi dettagli. La strumentazione digitale avanzata e il nuovo volante multifunzione offrono al conducente tutto il controllo necessario, sia su strada che in pista.

A differenza della sua controparte da gara, la GT2 Stradale è dotata di tutte le tecnologie necessarie per una guida confortevole e sicura su strada, compresi i sistemi di assistenza alla guida e una specifica configurazione di sospensioni che bilanciano al meglio le esigenze della pista con quelle della guida urbana. Non mancano due sedili di derivazione racing con il guscio in fibra di carbonio e le cinture a quattro punti.

Durante l’evento di Monza era presente anche la MCXtrema. Con una potenza di 740 CV, questa vettura è un vero e proprio capolavoro dedicato esclusivamente all’uso in pista. Progettata e realizzata per i gentleman driver più esigenti e gli appassionati di auto da corsa, questa vettura è la massima espressione delle capacità tecniche degli uomini Maserati. Il design estremo fa da contraltare a prestazioni da capogiro e un peso di appena 1.300 kg. Prodotta in una serie limitata di soli 62 esemplari, la MCXtrema rappresenta l'apice delle capacità ingegneristiche e artigianali di Maserati.

La presentazione della MC20 GT2 Stradale rappresenta solo l’inizio di un nuovo capitolo per Maserati. Il marchio si sta evolvendo rapidamente, esplorando nuove strade nell'elettrificazione, ma senza dimenticare le sue radici legate al mondo delle competizioni. Modelli come la GT2 Stradale dimostrano la volontà di Maserati di rimanere fedele alla propria tradizione sportiva, offrendo al contempo auto che uniscono il meglio del passato con la tecnologia del futuro.