Maserati protagonista a Cortina con Grecale Cristallo: insieme a Roberto Bolle tra eccellenza italiana e palcoscenico internazionale

Solo stelle a Cortina d'Ampezzo per il debutto di una edizione esclusiva di Maserati Grecale: oltre a quelle della volta celeste sopra la Regina delle Dolomiti, quella del cinema di Hollywood Jeremy Rinner (due candidature agli Oscar), quella della cucina Massimiliano Alajmo (il più giovane chef italiano a ottenere le tre stelle Michelin) e quella del teatro Alla Scala di Milano Roberto Bolle, nuovo brand ambassador del costruttore modenese. In occasione dei giochi olimpici invernali, la casa del Tridente ha presentato la Grecale Cristallo, una «special edition» i cui primi dieci esemplari vengono impiegati in questi giorni come vettura di cortesia per la rassegna a cinque cerchi. È un'auto ispirata al meglio - nel caso specifico alla cima dolomitica che porta il suo nome e anche alle medaglie del metallo più prezioso - realizzata per valorizzare il Made in Italy e, soprattutto, la «BottegaFuoriserie», la divisione che si occupa delle personalizzazioni, la nuova frontiera del lusso automobilistico, come dimostrano i successi finanziari di altri costruttori in questo campo.

Il pacchetto Cristallo ha un costo di € 24.113, da aggiungere allo starting price di Maserati Modena, Trofeo e Folgore. «La presenza di Maserati a Cortina rappresenta un'estensione naturale del nostro modo di intendere l'eleganza contemporanea: radicato nella tradizione, ma capace di dialogare con territori e linguaggi diversi», osserva Cristiano Fiorio, nella sua doppia veste di responsabile del marketing della casa del Tridente, ma anche di general manager di BottegaFuoriserie, che si occupa anche di Alfa Romeo.

«La nuova Grecale Cristallo interpreta la nostra idea di personalizzazione attraverso il programma Maserati Fuoriserie, come espressione di unicità in grado di soddisfare i desideri più personali dei nostri clienti. Il contesto internazionale dei giochi Olimpici e Paralimpici invernali amplifica ulteriormente il valore della nostra esclusività su un palcoscenico globale e rende ancora più tangibile il nostro orgoglio di essere italiani». Meccanica e prestazioni della «special edition» sono identiche a quelle del modello da cui deriva, tanto che si può avere solo sulle declinazioni termiche Modena (330 Cv e 450 Nm) e Trofeo (V6 Nettuno da 3.0 litri e 530 Cv) e su quelle elettriche Folgore (550 Cv e 820 Nm).

Oltre alla tinta della carrozzeria, l'Azzurro Aureo, «un colore Fuoriserie come certificato dalla livrea specifica sul parafango, badge e marchio di fabbrica del programma» arricchito da una «mica dorata leggera, ma diffusa, che richiama il valore simbolico delle medaglie d'oro», esternamente la Cristallo si distingue per i cerchi in lega Crio da 21» in alluminio diamantato e per gli inserti della griglia anteriore verniciati come il Suv. Gli accenti delle Dolomiti (montagne dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco) si riflettono anche negli interni in pelle Premium Ghiaccio e nelle finiture e in altri contenuti esclusivi di cui fa parte anche un pacchetto di accessori che comprende coprimozzi con logo autolivellante, coprivalvola brandizzati (così come i tappetini anteriori) e luce di cortesia personalizzata.