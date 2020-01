Maserati Quattroporte, Levante e Ghibli in serie speciale Royale. Un'esclusiva per 100 clienti top

MODENA - Un omaggio alla storia del Tridente, che ha sempre condiviso con i propri clienti la passione per l'esclusività, l'attenzione ai dettagli e l'importanza della cura artigianale nel realizzare modelli unici. Ma anche la risposta di Maserati alle richieste di un mercato che, nel mondo luxury, guarda con crescente interesse alle auto 'fuori' serie, personalizzate e ancora più esclusive. Il debutto della serie speciale Royale, di cui verranno prodotte solo 100 unità disponibili su tutta la gamma V6 per Quattroporte, Levante e Ghibli, va in questa duplice direzione, forte di una tradizione di eleganza propria di ogni Maserati, massima espressione di bellezza dinamica.

Il nome Royale riporta alla versione della Quattroporte III generazione, che nel 1986 portò sul mercato solo 51 unità di questo 'gioiello' rifinite in esclusivi colori blu e verde, con interni rivisitati, sedili in morbida pelle e ampio utilizzo di radica per la plancia e i pannelli porta. La Quattroporte Royale era equipaggiata con un potente motore V8 da 4,9 litri con una potenza di 300 Cv. Oggi Maserati rende omaggio al proprio patrimonio storico con il lancio di questa moderna serie speciale Royale, disponibile su tutti i modelli con motori V6 presenti nell'attuale gamma della Casa del Tridente, cioè Quattroporte, Levante e Ghibli Royale equipaggiate con il V6 diesel 3,0 litri da 250 e 275 Cv e con il benzina V6 3,0 litri da 350 Cv e 430 Cv.

Disponibili nei due esclusivi colori Blu Royale e Verde Royale, questi esemplari speciali sono caratterizzati da una particolare eleganza degli esterni, Levante Royale presenta cerchi da 21 pollici Anteo color Antracite e cerchi Titano color Antracite su Ghibli e Quattroporte, tutti esclusivi per la serie speciale e tutti accompagnati da pinze freno in color argento.

Gli interni Royale, basati sull'allestimento GranLusso, sono disponibili in PelleTessuta Zegna color Cuoio o in pelle Pieno Fiore bicolore Nero/Cuoio. La PelleTessuta Zegna è un esclusivo rivestimento che viene realizzato in pelle intrecciata, prodotto esclusivamente per gli interni dei modelli Maserati. Nato dalle tradizioni secolari italiane e da innovative tecnologie all'avanguardia, è stato ingegnosamente realizzato utilizzando sottili strisce di pelle Nappa per ottenere un effetto 'tessuto' ultra-lussuoso che è leggero, morbido e resistente. Gli interni sono completati da finiture high gloss (Metal Net per Levante, Ebano per Ghibli e Black Piano per Quattroporte) e da una distintiva targhetta con la numerazione 'One of 100', insieme al Sound System Bowers & Wilkins, tetto apribile elettrico e i vetri oscurati.

La Serie Speciale Royale delle Maserati Quattroporte, Levante e Ghibli, è caratterizzata da un ricchissimo equipaggiamento standard, grazie ai pacchetti Cold Weather, Premium e Drving Assistance Plus di serie. Inoltre Levante, Quattroporte e Ghibli Royale sono dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per rispondere attivamente ai maggiori rischi potenziali su strada e migliorare il comfort e la sicurezza di guidatore e passeggeri. Come il resto della gamma, la Serie Speciale Royale è caratterizzata a bordo dall'unità Maserati Touch Control Plus (MTC+), l'interfaccia touchscreen da 8,4 pollici collocata in posizione centrale sulla plancia. L'MTC+ controlla tutte le funzioni chiave del veicolo, compreso il riscaldamento del sedile anteriore, nonché la ventilazione, il riscaldamento del volante e il funzionamento della tendina parasole posteriore, se presente. Lo schermo mostra anche la vista posteriore riportata dalla telecamera di retromarcia, con linee guida per facilitare le manovre. Il sistema allo stato dell'arte include le funzioni di mirroring di Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, per gli utenti di iPhone, il sistema Siri di Apple funge da assistente personale, consentendo di svolgere attività utilizzando il comando vocale. Gli ordini per questa serie limitata di solo 100 unità sono aperti, con prezzi che partono da 104.700 euro per Ghibli, 111.600 euro per Levante e 137.300 euro per Quattroporte. Le prime consegne siano previste per marzo 2020.