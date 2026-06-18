Maserati svela le GranTurismo, GranCabrio e Grecale: con il nuovo design hanno ancora di più l'anima del Tridente

Nell'anno del centenario del suo iconico logo col Tridente, simbolo di eccellenza tecnica e di design raffinato e sempre riconoscibile, Maserati apre un nuovo capitolo della sua storia presentando l'evoluzione strategica dei suoi tre modelli pilastro cioè la coppia delle sportive per 'grandi viaggi' GranTurismo e GranCabrio e il suv Grecale. Un debutto articolato su due precisi segmenti di mercato e che definisce la traiettoria futura del marchio di Modena, fondata sui canoni dell'Italian Gran Turismo e finalizzata a consolidare il posizionamento del brand nel segmento luxury globale attraverso l'enfatizzazione dei valori di raffinatezza tecnica, di piacere e sicurezza di guida anche in situazioni fortemente dinamiche e - assolutamente da non trascurare - di esclusività e riconoscibilità estetica. I tre modelli svelati da Santo Ficili, coo di Maserati, in un evento via web segnano una vera e propria fase di rinascita, posizionandosi - in attesa dei prossimi modelli confermati nel piano Fastlane di Stellantis - come il fulcro commerciale e d'immagine per i mercati internazionali.

Sul fronte del design, il rinnovamento stilistico odierno completa un percorso radicale avviato dal Centro Stile Maserati con i modelli da pista e trasferito ora sulla produzione stradale. Il design frontale si ispira direttamente alle linee della MCXtrema e della GT2 Stradale, evolute poi attraverso la MCPura. Il risultato visivo (perfettamente in sintonia con il Dna delle Maserati) si traduce nei tre modelli in un frontale nettamente più orizzontale, teso e aggressivo, che esalta i valori del Tridente e ridefinisce la presenza su strada sia del D-Suv Grecale sia delle due icone ad alte prestazioni.

Le nuove GranTurismo e GranCabrio - che beneficiano di esterni profondamente rinnovati e interni ulteriormente affinati - si segnalano per una declinazione tecnica che tocca l'apice con il motore 3.0 litri V6 Nettuno, portato ora nella versione Trofeo a ben 590 Cv (40 più della precedente) e 650 Nm di coppia. Valori questi che permettono alla GranTurismo Trofeo di superare (in assenza di limiti) i 320 km/h di velocità massima, il tutto supportato a livello emozionale da un inedito sound sportivo dello scarico offerto di serie. Tutte le varianti di GranTurismo e GranCabrio propongono inoltre dotazioni finalizzate a massimizzare la dinamica di guida, come la trazione integrale permanente e sospensioni pneumatiche con assetto e altezza regolabili.

L'architettura interna garantisce un'abitabilità autentica per quattro persone, abbinando lo spazio da vera granturismo alla tecnologia a precamera ereditata dalle competizioni. Nel caso della GranCabrio, l'esperienza di guida e di viaggio a cielo aperto si arricchisce del sistema Air neck warmer che estende l'usabilità nei mesi freddi e che viene montato di serie sulle versioni Trofeo e Folgore. Debutta inoltre l'integrazione nel progetto BottegaFuoriserie, che consente la personalizzazione completa e su misura (Bespoke) anche della capote in tessuto, articolandosi sulle tre collezioni storiche del marchio Corse, Futura e Unica.

Oltre alla versione top Trofeo la gamma delle GranTurismo e GranCabrio comprende la versione da 490 Cv, caratterizzata da finiture più vicine al concetto del lusso come i cerchi Crio, i dettagli cromati satinati e rivestimenti in pelle a grana piena, con inserti in legno per la coupé e in carbonio per la scoperta. Disponibile anche la varante elettrica Folgore a cui sono stati apportati diversi miglioramenti che incrementano l'autonomia a 540 km. Con 760 Cv e torque vectoring, GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore portano la famiglia delle GT nell'era elettrica, con la prima che raggiunge i 325 km/h, la seconda i 290. Maserati Grecale si riposiziona come il D-Suv luxury più completo del segmento.

Il modello punta su un'abitabilità da categoria superiore unita a doti di handling avanzate e modalità di guida versatili. La novità principale risiede nel debutto del motore V6 Turbo da 390 Cv, accreditato della più alta potenza specifica della categoria e dotato di soluzioni tecniche derivate direttamente dalla Formula 1. La gamma si compone ora di sei versioni — Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 e Folgore — con il V6 benzina da 390 Cv (Grecale V6 e Modena V6) o 530 Cv (Trofeo V6); il 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 Cv (Grecale) o 330 Cv (Modena); e la full electric Folgore da 550 Cv con tecnologia a 400 Volt.