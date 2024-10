Maserati svela la MC20 "Maserati per Maserati", un omaggio alla storia della famiglia del Tridente

MODENA – La leggendaria casa automobilistica del Tridente ha presentato un nuovo capolavoro di personalizzazione: la MC20 Maserati per Maserati, una supercar esclusiva creata appositamente per i nipoti di Ettore Maserati, fondatore dell’omonimo marchio nel 1914 insieme ai fratelli Alfieri ed Ernesto. Questo esemplare unico è stato concepito per celebrare e tramandare la storia della famiglia Maserati alle generazioni future.

Consegnata lo scorso settembre presso la storica sede del Tridente in viale Ciro Menotti a Modena, la vettura è stata commissionata da Alberto ed Ettore Maserati, nipoti del fondatore, con l’intento di lasciare ai propri figli un ricordo tangibile del marchio che ha contribuito a rivoluzionare il mondo dei motori. Questa MC20, personalizzata attraverso il programma Fuoriserie, non è solo una supercar ad alte prestazioni, ma anche un pezzo di storia della famiglia e della Maserati stessa.

Realizzata interamente a Modena, la MC20 "Maserati per Maserati" esprime al meglio il concetto di lusso e sportività che da oltre un secolo caratterizza il Tridente. Equipaggiata con il motore V6 Nettuno da 630 cavalli, rappresenta il massimo dell'innovazione tecnologica e dell’artigianalità italiana. Il design della vettura, personalizzato con cura, è esaltato da una livrea Blu Infinito e una doppia striscia Bianco Pastello che conferiscono un carattere sportivo e iconico.

Il pacchetto in fibra di carbonio impreziosisce sia gli esterni che gli interni, mentre dettagli come i loghi “Maserati per Maserati” e “Maserati Fuoriserie” sui parafanghi posteriori, le pinze freno rosse e i cerchi da 20” Glossy Black aggiungono un tocco ancora più esclusivo. Il risultato è una vettura unica, che racchiude in sé tutta l’essenza del Tridente.

All'interno, dominano i materiali pregiati come l’Alcantara e gli inserti in carbonio Macrotwill, che decorano il volante e altre superfici. I sedili sportivi a 6 vie offrono un’esperienza di guida avvolgente, mentre la combinazione di colori Nero/Blu New crea un ambiente elegante e sofisticato senza tralasciare il mondo delle competizioni.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i membri della famiglia Maserati, inclusi i pronipoti del fondatore e Luca Delfino, Chief Commercial Officer globale di Maserati, insieme a Andrea Bertolini, Chief Test Driver di Maserati. La storica figura di Ermanno Cozza, che ha lavorato per il Tridente per 60 anni, ha aggiunto un ulteriore tocco di autenticità all’evento.

Inoltre, ad arricchire la celebrazione, sono state esposte anche alcune vetture che hanno scritto pagine indelebili del marchio di Modena. A far bella mostra di si davanti allo stabilimento di Via Ciro Menotti erano presenti una Maserati A6, una 6C34 e una 6CM, creando una sorta di simbolico ritratto di famiglia accanto alla nuova arrivata.

Questa esclusiva MC20 Maserati per Maserati non è solo un veicolo, ma un pezzo di eredità che unisce tradizione e futuro, destinato a rimanere nella storia della famiglia e del marchio. Un simbolo di stile, artigianato ed eccellenza italiana, che rappresenta appieno i valori del Tridente e il suo inestimabile contributo al mondo dell’automotive nazionale e internazionale.