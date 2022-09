Maxus Mifa 9, l'originale monovolume elettrica cinese a 7 e 8 posti che arriva in Italia l'anno prossimo

HANNOVER – Una monovolume all'Iaa dei veicoli commerciali e industriali. I cinesi della Saic hanno scelto il giorno riservato agli organi di informazione che anticipa l'apertira della rassegna di Hannover (20-25 settembre), la città di Volkswagen, il cui stand è a pochi metri di distanza, per esibire in anteprima europea la Mifa 9 a marchio Maxus. Si tratta di un veicolo da 5,27 metri di lunghezza presentato come navetta di lusso con una configurazione a 7 posti: due sedili anteriori, due poltrone da business class nella seconda fila (si possono allungare fino quasi a sdraiarsi) e un divano a tre posti nell'ultima.

La Mifa 9 è un'elettrica da 3,2 metri di passo distribuita in Italia dal gruppo Koelliker: la commercializzazione comincerà verso la fine dell'anno e le prime consegne dovrebbero avvenire entro il primo trimestre del 2023. Per il momento è solo a trazione anteriore, ma dovrebbe arrivare anche quella integrale, così come si potranno avere anche gli 8 posti. Il costruttore anticipa che sulla stessa piattaforma possono venire sviluppati sia Suv sia pick-up.

L'unità a zero emissioni è accreditata di 245 cavalli di potenza con una coppia di 350 Nm. Grazie alla batteria da 90 kWh viene dichiarata un'autonomia di 440 chilometri nel ciclo Wltp (quasi 600 in ambito urbano), malgrado un peso a vuoto di circa due tonnellate e mezzo. Garantita per 5 anni o 100.000 chilometri (per l'accumulatore la copertura sale a 8 anni e 200.000 km), la Mifa 9 è larga 2 metri e alta 184 centimetri. Ariosa e spaziosa, ha interni che nella variante Luxury esibita ad Hannover sono rifiniti con materiale piacevoli al tatto.

Il prezzo del modello esibito all'Iaa potrebbe costare circa 70.000 euro: significa che l'allestimento Elite dovrebbe avere un prezzo più basso, ma il listino non è stato ancora ufficializzato. L'equipaggiamento della Luxury include le porte scorrevoli laterali e il portellone posteriore automatico elettrici oltre al freno di stazionamento elettronico. Nei braccioli dei due sedili sono anche inserito due piccoli schermi, mentre i monitor anteriore sono da 7'' per la strumentazione e da 12,3'' per l'infotainment.