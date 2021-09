Maybach, con “Edition 100” GLS e Classe S celebrano i 100 anni del brand

“Ciò che è buono deve essere anche bello”, sostenevano Wilhelm e Karl Maybach agli inizi del XX secolo. Padre e figlio, costruttori di grande talento e precursori del lusso automobilistico avevano puntato tutto fin dall’inizio sulla perfezione e l’abilità accompagnati dall’innovazione, sia tecnica che artigianale. Ancora oggi Maybach rappresenta tutto questo. Il marchio Mercedes-Maybach si evolve, offrendo nuovi modelli, presto anche elettrici. Alla IAA Mobility 2021 di Monaco Mercedes-Maybach ha presentato Concept EQS, offrendo un assaggio di quello che sarà il primo modello di serie completamente elettrico a partire dal 2023.

Il suv si baserà sull’architettura modulare delle auto elettriche di categoria superiore e luxury di Mercedes-Benz. In occasione del centesimo anniversario Mercedes-Maybach presenta l’Edition 100, un’edizione speciale limitata a 100 esemplari degli attuali modelli di Classe S e GLS. In particolare, la serie speciale riguarderà il GLS, il suv della categoria più alta, che monta un motore V8 da 557 CV e combina un look sportivo con l’eleganza di una berlina: è 33 centimetri più alta di una classica berlina, offre un abitacolo dagli spazi generosi, con 1,10 metri di libertà per le gambe, e presenta sospensioni pneumatiche. L’abitacolo è isolato acusticamente e dotato di equipaggiamenti in pelle pregiata. Predellini di accesso estraibili a comando elettrico garantiscono il massimo comfort nelle salite e nelle discese.

La berlina luxury Mercedes-Maybach Classe S con motore V12 e 612 CV è invece il modello perfetto per la guida con autista. Tra gli highlight dell’equipaggiamento figurano il vano posteriore First Class isolato acusticamente e dotato del Surround Sound System Burmester 4D, le funzioni di riscaldamento e massaggio dei sedili e gli schermi high-tech per l’Infotainment. Rispetto alla Classe S lunga, questo modello ha un passo incrementato di 18 centimetri e monta per la prima volta la trazione integrale. Classe S e GLS sono verniciate a mano nelle due medesime tonalità, ossia argento high-tech / blu nautico, e presentano un design speciale per gli interni in pelle, realizzati nella combinazione di bianco cristallo / grigio argento pearl designo.

Il logo del marchio e la scritta «Edition 100» decorano il montante C (in Classe S) e il montante D (in GLS), ma anche diversi portaoggetti e i pannelli illuminati nell’abitacolo. Anche i coprimozzo sono valorizzati dalla scritta «Edition 100». I cerchi fucinati di GLS e i cerchi di Classe S brillano nella nuova finitura grigia. L’Edition 100 sarà disponibile dall’inizio del 2022 nelle concessionarie dei primi mercati, mentre ne seguiranno altri nel corso dell’anno. Gli ordini di acquisto per la serie speciale in edizione limitata si accettano dal quarto trimestre del 2021.