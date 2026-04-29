Mazda2 Hybrid si rinnova con la versione my 2026, ora con più dotazioni e sicurezza

La Mazda rinnova la Mazda2 Hybrid 2026 con il Model Year 2026, introducendo una serie di aggiornamenti che puntano su comfort, praticità e sicurezza, rafforzando il ruolo della compatta nel segmento B delle full hybrid. La gamma si presenta con una dotazione di serie ampliata su tutte le versioni, a partire dalla Prime-Line, che ora include sedili anteriori riscaldabili, regolazione in altezza del sedile passeggero, alzacristalli posteriori elettrici, retrovisore interno auto-oscurante e un sistema audio migliorato. Interventi che mirano a rendere più agevole l'utilizzo quotidiano. Sul piano estetico, le versioni Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line adottano calotte degli specchietti in tinta carrozzeria, mentre gli allestimenti Homura mantengono finiture nere distintive.

Le versioni superiori introducono inoltre fari full Led e dettagli interni aggiornati con inserti in nero lucido, per un abitacolo più moderno. Debuttano tre nuove colorazioni esterne - grigio antracite, grigio cielo e verde felce - mentre resta centrale l'impostazione ergonomica degli interni, con comandi raccolti attorno al volante e una configurazione che favorisce la visibilità. Tra le novità principali sul fronte della sicurezza figura il Driver Monitoring System, ora di serie su tutta la gamma, che rileva stanchezza e distrazione del conducente tramite una telecamera a infrarossi.

Confermato il sistema full hybrid da 116 CV complessivi, che combina un motore benzina 1.5 e un'unità elettrica, permettendo una guida spesso in modalità elettrica soprattutto in ambito urbano, senza necessità di ricarica esterna. La produzione è partita a marzo 2026, con le prime unità destinate al mercato europeo in arrivo nelle concessionarie.